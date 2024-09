Arena pide continuar sin interrupciones investigaciones del caso COSAVI

Redacción Nacionales

El partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) lamentó el accidente aéreo donde murieron cuatro miembros de la Policía Nacional Civil, tres militares, un periodista institucional y Manuel Coto, principal acusado en el fraude financiero de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI).

Asimismo, reiteró la importancia de que las investigaciones del caso COSAVI continúen sin interrupciones, para hacer justicia y dar respuestas a las víctimas de este millonario fraude.

“Es fundamental que quienes fueron afectados puedan obtener las reparaciones necesarias y que todos los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos”, indicó el partido a través de un comunicado.

A la vez, enfatizó que como grupo parlamentario han estado apoyando a los afectados de COSAVI, con la formulación de iniciativas en la Asamblea Legislativa para la devolución de su dinero, a través de un fideicomiso para que con los más de $300 millones de activos de la Cooperativa tenerlo como una forma de garantía y la banca pudiera acceder a un préstamo y pagarle a la gente de una sola vez.

Debido a la gravedad del accidente que ocurrió luego de la entrega de Coto a las autoridades salvadoreñas por parte del gobierno de Honduras, Arena hizo un llamado para que se haga una investigación profunda y transparente, a fin de esclarecer las causas de este suceso, no solo por el respeto y la justicia hacia las víctimas, sino también por la confianza y seguridad de la población salvadoreña. La diputada del partido tricolor, Marcela Villatoro, aseguró que respaldarán cualquier iniciativa del órgano Legislativo, con el fin de ayudar a las familias de las víctimas de la tragedia aérea ocurrida en Pasaquina, La Unión.

“Es necesario que las familias de las victimas conozcan la verdad y lo que pasó; se cometieron muchos errores, fue una mala decisión el volar de noche; de Honduras a Coto lo trasladaron incluso en un carro blindado en caso de algún atentado, otro error fue que viajara la cabeza principal de la PNC junto a un delincuente”, sostuvo durante la entrevista Punto de Vista.

Manifestó que los afectados del caso COSAVI están en shock porque no saben qué pasará con sus ahorros. Y dijo que, en este momento, ya no son solo dos quienes han perdido la vida (de las personas víctimas ahorrantes), “ahora son once víctimas mortales”.

El partido Arena reafirmó su compromiso de velar por la verdad y la justicia. La diputada dijo que continuarán exigiendo que se actúe con la mayor diligencia en la búsqueda de respuestas para las familias afectadas.

