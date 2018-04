ARENA ablanda bloqueo a créditos pero mantiene veto a Ciudad Mujer

Compartir ! tweet





Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El secretario de Comunicaciones de la Presidencia Roberto Lorenzana dijo ayer que luego de las elecciones del 4 de marzo el partido ARENA ha abandonado su política de bloqueo sistemático a los créditos que gestiona el Gobierno y ahora muestra signos de apertura para que varios de estos préstamos sean aprobados.

“Como ellos creen que pueden ganar la elección (presidencial), ellos dicen que ahora sí pueden aprobar algunos créditos, por ejemplo, los créditos para los hospitales. Hay unos créditos importantísimos para los hospitales, que no los han querido aprobar, no han querido aprobar algunos créditos para caminos rurales para apoyar al sector productivo, ahora dicen ‘bueno estamos abiertos a aprobar eso’”, explicó Lorenzana en entrevista con Canal 10.

No obstante, manifestó que el partido de derecha, que tendrá mayoría legislativa en la legislatura 2018-2021, tomando posesión el próximo 1 de mayo, mantiene su oposición intransigente en relación a los préstamos destinados al reforzamiento del proyecto de Ciudad Mujer.

“El único préstamo que nos han dicho categóricamente que no aprueban es el de la ampliación de Ciudad Mujer. En eso ARENA es categórica, tienen una visión política-ideológica en contra de eso y para ellos Ciudad Mujer es mala palabra y no quieren aprobar el crédito para fortalecer el proyecto y como se necesitan 56 votos, sin los de ARENA no se puede aprobar”, lamentó Lorenzana.

Ese préstamo para Ciudad Mujer asciende a $30 millones y ha sido otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Está destinado al fortalecimiento de seis sedes de ese programa y para la construcción de las instalaciones de Ciudad Mujer en Chalatenango, La Unión y Sonsonate. El crédito está bloqueado por ARENA desde el 2016 que ingresó a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

Los créditos en los que ARENA ha expresado la voluntad de aprobarlos son los destinados al fortalecimiento del sector cafetero y el destinado a mejorar la administración tributaria, aseguró el también secretario de Gobernabilidad y Transparencia.

El partido de derecha, que tendrá en la próxima elección la capacidad para bloquear cualquier acuerdo legislativo que requiera 56 votos y superar junto con el resto de partidos de oposición cualquier veto presidencial, “aparentemente hoy tiene un cambio de conducta” respecto al “saneamiento de la deuda del país 2019-2024” y hoy sí quiere aprobarla.

“Parece ser que ellos (ARENA) han hecho una lectura victoriosa de los acontecimientos (elecciones) y no deja de generar una borrachera cuando uno tiene un resultado electoral favorable y ese entorno puede ser favorable… nosotros esperamos que si esa coyuntura termina siendo favorable para el país siempre vamos a ver el interés nacional por encima de los otros intereses”, recalcó el funcionario.