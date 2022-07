Árbitros de Primera División no asistirán a los partidos

Rebeca Henríquez

La Asociación Salvadoreña de Árbitros Profesionales de Fútbol (ASAPROF), ante la decisión de La Primera División de llevar a cabo la segunda jornada del Apertura 2022, dijeron que no tenían aval federativo para la jornada 2 del partido por lo que no se presentarán este día a los partidos.

El gremio aseguró que se abstiene de asistir a los encuentros programados para este día como medida para cuidar su profesión, ya que no hay aval federativo y no hay comunicación con la comisión. Asimismo, pidieron a la liga que comprueben la autorización del comité de la Fesfut como medida para asistir.

“Queremos dejar en claro a la Primera División que a nosotros no nos está coaccionando nadie, ustedes quieren acusarnos ante la FGR ¿por qué? Simplemente por pedir la autorización de ley deportiva, nos debemos a los estatutos de FIFA y sabemos a quien la federación reconoce”, dijo el árbitro de la ASAPROF, Ivan Barton, ante las declaraciones de la Primera División dónde se expone que se interpondrá un aviso a la FGR.

Los árbitros dijeron que en primera instancia creyeron que la conformación para jugar el día sábado era oficial; sin embargo, en horas de la noche se dieron cuenta que no tenía el aval federativo, por lo que intentaron comunicarse con las autoridades, pero no tuvieron respuesta y como resultado de ello, no se presentarán a los partidos.

El gremio arbitral esperó hasta las 11:30 a.m. de este domingo la confirmación de las autoridades para llevar a cabo los encuentros programados, pero a falta de ello, se retiraron y dieron por confirmado que no asistirán.