Presión social hace que Asamblea incluya a última hora escalafones a Salud y Educación

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó este martes el Presupuesto General de la Nación 2025 que asciende a $9,663 millones, y la Ley de Salarios 2025, y a última hora decidieron incluir los escalafones al personal de Salud y Educación, esto, luego que el Gobierno intentó congelarlos.

Desde un inicio, el Gobierno anunció que congelarían los escalafones para ambos sectores. Un grupo de dirigentes gremiales, entre ellos Israel Montano de ANDES 21 de Junio, se les prometió que sí les daría el escalafón si no marchaban el 19 de octubre de este año; esa marcha fue catalogada como “marcha blanca”, por la participación del sector médico y de educación precisamente para que no se congelaran los escalafones. La legisladora de ARENA, Marcela Villatoro, sostuvo que el escalafón es “un derecho adquirido por los trabajadores” y hubiese sido una lástima que se dejara fuera del Presupuesto 2025. La presión de la población que se volcó en dos marchas con el propósito de que no se congelaran los escalafones, hizo efecto.

Fue el jefe de fracción se Nuevas Ideas, Christian Guevara, quien pidió modificar el artículo 4 de la Ley del Presupuesto para incluir $8 millones para escalafones en Salud y $2 millones para Educación para el año 2025. Eso, sí, en Salud se les concederá a los empleados y funcionarios cuyo salario sea menor a $1,500.

Según comentaron los diputados oficialistas, el decreto de proyecto de presupuesto 2025 permitirá que los ingresos corrientes cubran los gastos estimados para el próximo año y se puedan financiar las remuneraciones, bienes y servicios, transferencias corrientes y pago de intereses de la deuda, según lo expuesto por los parlamentarios.

El Ministerio de Educación tendrá un presupuesto de $1,535 millones, que serán utilizados en los programas de Desarrollo Integral de Primera Infancia con $200 millones, Mi Nueva Escuela $140, reducción de la brecha digital $30 y el programa Nacer, Crecer y Aprender $27 millones.

Para el Ministerio de Salud han sido asignados $1,170 millones que permitirán cubrir necesidades básicas como medicamentos con $139. 9 millones, las vacunas con $19 y los insumos médicos con $69.9 millones.

Al ramo de Seguridad y Defensa se les ha asignado $903 millones para combatir al crimen organizado. También, se tiene previsto la restauración de sedes policiales y de la fuerza armada, así como mantener los equipamientos, uniformes, vehículos y armamento necesarios para garantizar la paz del país.

El presupuesto establece los fondos para los programas sociales, principalmente: $217.4 millones para subsidios (gas, electricidad, transporte público); $192 para el programa de veteranos y $23 millones para los paquetes agrícolas.

Para cubrir los gastos del presupuesto de 2025, el Ministerio de Hacienda requiere $7,677.6 millones en ingresos fiscales. La recaudación representa $747.6 más que los obtenidos en 2024, según explicaron los oficialistas.

El Gobierno también tiene previsto realizar proyectos de inversión pública, como construcción, ampliación y mantenimiento de la red vial nacional, escuelas, hospitales, transporte público, agua y saneamiento, entre otros. Para ello tiene destinados $1,700.5 millones.

En cuanto a la austeridad, se prevé plantea que no se ocupen nuevas plazas, se suprimirán las que no están contratadas y se congelarán los escalafones de Salud y Educación. De igual manera, los legisladores aprobaron la Ley de Salarios 2025.

