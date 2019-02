¡Apenitas!

Santiago Leiva

@DiarioCoLatino

La Pandilla Rayada de Monterrey sudó helado para derrotar anoche a un aguerrido Alianza que murió con las botas puestas. El cuadro blanco consiguió que la victoria de los mexicanos se añejara y que necesitaran de un penalti para avanzar en la Liga de Campeones CONCACAF.

La hazaña duró poco más de un episodio. Fueron 85 minutos en los que Alianza se aplicó serio y preciso en la zona defensiva, y que incluso tuvo arrestos para tirar algunas piedras a la meta defendida por Marcelo Barovero.

Anoche, en el césped del estadio BBVA Bancomer, aunque hubo dos variantes, Jorge “El Zarco” Rodríguez volvió a apostar por el 4-4-1-1 y el operativo cubrió muy bien su trinchera a tal grado que La Pandilla Rayada no pudo irse en ventaja a las duchas.

Eso sí, los charros metieron presión alta y obligaron a los paquidermos a jugar en su propia parcela y defenderse con uñas y dientes, algo que hicieron casi a la perfección.

Las mayores acciones de peligro creadas por los pupilos de Diego Alonso la constituyeron un remate de tiro libre de Miguel Layún, que Víctor García envió al tiro de esquina, y un testarazo de Nicolás Sánchez.

La mejor ocasión de gol, sin embargo, la creó el Alianza: fue un rompimiento rápido que dejó a Rubén Marroquín mano a mano con Barovero, pero “el Polaco” la tiró sobre el travesaño. Esa chance se esfumó a la media hora de juego y fue de las pocas veces que los blancos (anoche de celeste) cuajaron a la contra.

Iniciadas las acciones del segundo tiempo hubo una carga sobre Rogelio Funes Mori y el árbitro David Gantar juzgó penalti.

El remate desde los 12 pasos lo cobró Nico Sánchez al ´50, pero no pudo ante los reflejos de García. La ataja del arquero paquidermo inyectó ánimos al representativo cuscatleco que se hizo sentir con un zapatazo de Óscar Cerén que Barovero alcanzó a desviar y estrellar sobre el poste en el ´65.

Urgido por el resultado, Alonso quemó las naves y apretó más sobre la portería de los salvadoreños. No obstante, tuvo que apelar a un nuevo penalti para tumbar al aguerrido Alianza. Gantar no dudó en pitar una falta dudosa en el área y en esta ocasión no falló Sánchez para poner el 1-0 que acabó con los ánimos blancos.

Al final, el marcador no se movió y Monterrey consiguió, “apenitas”, el pase a cuartos de final de final; mientras que Alianza vuelve a territorio salvadoreño con la frente en alto y con la satisfacción de dejar en alto el nombre de El Salvador.