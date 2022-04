Alianza a un paso del liderato de la LMF 

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

En el estadio Gregorio Martínez los líderes del torneo: Chalatenango y Águila consiguieron un empate de 0 a 0 en la jornada 18 del Clausura 2022. Ambos equipos disputan el liderato de la tabla general pero no pudieron sumar en el encuentro. Los aguiluchos demostraron su interés por cambiar el marcador a inicios del encuentro, pero los chalatecos fueron decisivos para afrontar las llegadas a puerta. Los norteños y emplumados sumaron un punto en el encuentro y siguen líderes del torneo con 34 puntos.

Alianza sumó tres puntos en Valle Toledo donde se impuso al Platense con un gol de Juan Carlos Portillo sobre los 15′. Los primeros 45 minutos los albos controlaron el juego, pero en el segundo tiempo los viroleños presionaron a los paquidermos sin obtener resultado. Los albos alcanzaron los 33 en el último encuentro, uno menos que el Águila y Chalatenango que son líderes del torneo, mientras que el Platense se mantiene en el quinto lugar con 26 puntos.

En el Jorge Suárez el Isidro Metapán goleó al Jocoro con marcador de 3 a 0, con goles de Kevin Román sobre los 49′, Gregori Díaz al 56′ y Cristian Gil firmó el tercero a falta de dos minutos para que acabara el encuentro. El cuadro metapaneco consiguió sumar y se posicionó con 27 puntos en el cuarto lugar, en su intento por alcanzar los primeros lugares, mientras que el Jocoro se posiciona en el séptimo lugar con 21 puntos.

En calidad de visitante el Fas consiguió un empate de 1 a 1 contra el Atlético Marte.

Sobre los 44 minutos Landaverde marcó la delantera para los santanecos, pero a los 65′ Edgar Valladares le dio el empate a los marcianos, acción que otorgó un punto a cada equipo al final del encuentro. El empate le costó a los tigres el ascenso en la tabla de posiciones y se ubicó con 24 puntos en el sexto lugar, por su parte el Marte con 18 puntos lleva a cuesta el décimo lugar.

Un empate de 0-0 sumó el Firpo frente al Once Deportivo que buscaba los tres puntos para ascender, en el estadio Sergio Torres. Los usulutecos no pudieron romper el cero por cero frente al tanque fronterizo, y se repartieron un punto cada uno. El tricolor actualmente se posiciona en los últimos lugares de la tabla general, mientras que el Once Deportivo ocupa el octavo lugar.

Santa Tecla cayó 2 por 0 en Santa Rosa de Lima, frente al cuchero que busca ascender en la tabla de posiciones. El Limeño buscó su pase de ascenso en la tabla general y consiguió los tres puntos tras ganarle a los pericos en casa con dos marcas. Sobre los 40′ Muñoz le dio el primero, y a los 90′ Valladares marcó el segundo para confirmar la victoria. Santa Tecla debe buscar su marca para ascender frente al cierre de la fase regular.