Alejandro Muyshondt y la podredumbre del bukelismo

Por Leonel Herrera*

Alejandro Muyshondt “fue asesinado” por la información que poseía. Una investigación reciente de Revista Factum sobre la muerte del ex asesor de seguridad en manos del Estado confirma que éste tenía en su poder información crítica y comprometedora del oficialismo.

Muyshondt trabajaba directamente para Nayib Bukele en tareas de inteligencia y contrainteligencia. Fue capturado el 9 de agosto de 2023 luego de señalar al entonces diputado de Nuevas Ideas, Erick García, de tener vínculos con el narcotráfico. Bukele lo acusó de ser “doble agente” y de proporcionar información confidencial al ex presidente Mauricio Funes.

La referida publicación de Factum revela que desde su detención irregular, el ex asesor de Bukele fue objeto de tratos inhumanos, crueldad y sospechosos procedimientos médicos que habrían provocado su muerte.

https://www.revistafactum.com/muyshondt-182-dias/

Su fallecimiento se supo públicamente el 8 de febrero de 2024, pero es probable que murió antes de los comicios presidenciales y el gobierno lo ocultó para evitar un escándalo político que perjudicara al bukelismo. Su madre Patricia Álvarez y la abogada Lucrecia Landaverde denunciaron que al cadáver le fueron extraídos todos sus órganos, tenía laceraciones en diversas partes y les fue entregado sin la autopsia correspondiente.

Landaverde cree que fue “homicidio inducido con lujo de barbarie” porque el cuerpo tenía hematomas, fracturas y lesiones hechas con cuchillos o punzones. Según el expediente clínico obtenido por Factum, Muyshondt murió con un cáncer gástrico, contaminado con bacterias hospitalarias y después de sufrir un accidente cerebro vascular y ser sometido a varias cirugías cerebrales.

El documental titulado “Muyshondt: 182 días antes de su muerte” revela que el ex asesor presidencial de “seguridad nacional” alertó a Bukele sobre indicios de corrupción en su gobierno y relaciones con el crimen organizado.

El medio digital también encontró que, al no tener eco en Bukele, Muyshondt escribió al senador estadounidense Angus King sobre la corrupción en El Salvador. En una carta fechada 12 de marzo de 2021, el ex asesor señala la falta de interés del gobierno salvadoreño en combatir al crimen organizado y acusa al ex diputado de GANA, Guillermo Gallegos, de pertenecer a un cartel de narcotráfico mexicano.

Gallegos ha sido muy cercano a Bukele y es también una especie de “padrino político” del director general de Centros Penales y viceministro de Seguridad, Osiris Luna, funcionario clave en las políticas de seguridad de Bukele y negociador del gobierno con las maras.

En la misiva, Muyshondt también dice haber buscado al entonces embajador Ronald Johnson para “hacerle saber que se está haciendo poco o nada para eliminar la corrupción, la actividad narcotraficante y la lucha contra el crimen organizado”. El diplomático trumpista, aliado de Bukele, tampoco escuchó al ex asesor presidencial.

Así que Alejandro Muyshondt murió o “lo murieron” debido a la información que poseía sobre la podredumbre que apesta al interior del oficialismo: corrupción, pactos con pandillas, vínculos con el narcotráfico y otras cochinadas ocultas tras el férreo bloqueo al acceso a la información impuesto por la autocracia bukelista. Más específicamente, lo asesinaron por su preocupación ante dicha situación, sus advertencias y su intención de hacerla de conocimiento público.

En tal sentido, el asesinato fue un acto de represalia y venganza contra Muyshondt y es una tenebrosa advertencia contra cualquier funcionario o empleado público que posea información crítica sobre abusos o crímenes del régimen bukeliano que se atreva a publicarlas o compartirlas a terceros.

Por tanto, el mejor homenaje para Muyshondt sería que todas las personas que tengan información de interés público sobre irregularidades y anomalías en el Estado pierdan el miedo y la divulguen directamente o la entreguen al periodismo investigativo.

*Periodista y activista social.

