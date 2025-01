Ajedrez inicia con sorpresas este 2025

Redacción Deportes

Sorpresas y competitividad de alto nivel fueron parte de las emociones que se vivieron en el Primer Campeonato Nacional Blitz de Ajedrez 2025, que tuvo la participación de las seis veces Campeona Nacional de personas ciegas y con discapacidad visual de Estados Unidos, Jessica Lauser, y el regreso de la WIM Sonia Zepeda.

En el evento participaron más de 80 ajedrecistas de todas las edades, quienes disputaron siete rondas, en las categorías masculino y femenino.

La actividad se realizó gracias a las gestiones administrativas de la Junta Directiva de la FSA, presidida por el presidente David Blanco. Además, se tuvo el valioso apoyo del aliado estratégico, la Junta Directiva del Centro Español, la Asociación de Beneficencia, bajo la dirección de su presidente, Santiago Nogales.

Los campeones en la categoría masculino fueron: primer lugar, Alexander Jiménez con 7 puntos; segundo lugar, Alan Steven Méndez, con 6 puntos y el tercer lugar, se lo llevó el CM Luis Liévano, con 5.5 puntos.

En la categoría femenina, las ganadoras fueron: primer lugar, la WIM Angie García con 5.5 puntos; el segundo lugar, la WIM Sonia Zepeda con 4.5 puntos y en tercer lugar Jessica Lauser con 4 puntos.

En su visita a El Salvador, Jessica Lauser aprovechó la oportunidad de competir con ajedrecistas de todas las edades, esto gracias a la invitación que le hizo el presidente de la FSA, David Blanco.

“Todos los jugadores fueron muy fuertes. Esta es mi primera experiencia, pero regresaré en el próximo mes para una nueva oportunidad”, dijo.

Lauser es la primera mujer en ganar el Torneo Nacional Anual para Jugadores Ciegos y con Discapacidad Visual en Estados Unidos, desde el 2018 al 2024.

Su participación llamó la atención de los jugadores, quienes no dudaron en medir sus conocimientos en el tablero con la destacada deportista. Otra de las sorpresas del torneo fue la participación de la WIM Sonia Zepeda. “La verdad es que siempre es emocionante regresar a los tableros, siempre me han gustado las partidas rápidas, en eso nos ponemos más activas y, sobre todo, muy contenta de lograr el segundo lugar, que no está nada mal”.

Aunque no ha confirmado su participación en las próximas competencias, asegura que la veremos en los torneos rápidos venideros. Entre los primeros campeones del año

El campeón en la categoría masculina, Alexander Jiménez, opinó que “fue un torneo muy ameno y con una organización muy buena que impulsa más el ajedrez salvadoreño. Además, me siento muy contento por el resultado, que ha sido algo que quería conquistar desde hace tiempo”.

En esta competencia, Jiménez jugó contra Maestros Internacionales y Maestros FIDE, lo que dejó como resultado su dominio al coronarse invicto, conquistando los 7 puntos en juego.

“Todo esto es perseverancia y enfoque al deporte. Pienso que cuando uno hace lo que más le gusta y se enfoca con disciplina, el resultado se ve llegar”, añadió.

Aunque señala que estuvo tres años fuera del ajedrez, este 2025 retorna a las mesas para participar en los próximos torneos organizados por la FSA.

Por su parte, la WIM Angie García conquistó el primer lugar en la categoría femenina. “Este primer torneo del año que ha sido Blitz ha sido maravilloso, ya que he visto caras nuevas y un nivel increíble”, expresó.

Para García, la competencia fue fuerte y espera en este 2025 nuevamente agenciarse un puesto en la Selección Femenina de Ajedrez, ganar el Puntuable Femenino y convertirse en la campeona nacional, además de participar en torneos internacionales.

