Águila se luce en la primera fase de Copa Centroamericana y vuela directo a Nicaragua

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Águila marcó un brillante debut en la primera fase de la Copa Centroamericana de CONCACAF, tras finalizar como líder del grupo de forma invicta de cara a los cuartos de final donde se enfrentará con el club nicaragüense Real Estelí este 25 de septiembre y 2 de octubre.

El equipo abrirá los cuartos de final en calidad de visitante en el estadio Independencia, en Nicaragua, con el encuentro a las 6:00 p.m. donde los dirigidos por Daniel Horacio Messina, buscará un resultado positivo.

El capítulo de cuartos de final entre los migueleños y los nicaragüenses, se cerrará en el estadio Cuscatlán, el miércoles 2 de octubre, a las 6:00 p.m. última oportunidad de los emplumados para sentenciar el boleto a las semifinales.

Águila finalizó como líder del grupo C con 10 unidades en total, con 3 victorias ante Independiente, Olimpia y Port Layola, mientras que el único empate lo selló ante Antigua en el debut.

Los líderes de grupo en este caso fueron Alajuelense, que finalizó con 12 puntos tras cuatro encuentros, Águila, Herediano y Saprissa. En los segundos lugares destacó Antigua, Motagua, Real Estelí y Comunicaciones por ende los cruces para cuartos son: Motagua vs Herediano, Antigua vs Saprissa, Comunicaciones vs Alajuelense y Real Estelí vs Águila.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...