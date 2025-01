Adultos mayores piden respeto a sus derechos

Alma Vilches

En el mes de enero dedicado a las personas adultas mayores, la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad (FUSATE) llevó a cabo una caminata simbólica de abuelos y nietos, para integrar en actividad física y emocional a diferentes generaciones, y promoción de valores como el respeto, consideración y atención, de parte de la niñez y juventud hacia las personas adultas mayores.

Olga Miranda, presidenta de FUSATE, dijo que los adultos mayores recorrieron una parte del Parque Cuscatlán, portando carteles con mensajes alusivos al cumplimiento de sus derechos y manifestación de sus necesidades; entre los cuales destacaron, el acceso a programas de vivienda digna, un trabajo decente y remunerado, salud de calidad, y otros.

“Seguimos teniendo problemas de accesibilidad para los adultos mayores, hay lugares donde es imposible que puedan subir las gradas y en otros ni siquiera hay rampas, en el hogar es necesario que los familiares tomen medidas para que los adultos mayores puedan tener menos riesgo y les sea más fácil utilizar los baños, duchas e inodoros”, sostuvo.

Según Miranda, una de las principales peticiones de los adultos mayores es que se les dé prioridad en los hospitales y transporte público, pues hay muchas personas de este grupo poblacional accidentadas, debido a que los conductores no los respetan.

“La mayoría de ellos están desprotegidos no todos pueden gozar de ir a un hospital del Seguro Social, y los hospitales sabemos la situación en que están, la mayoría de los actuales adultos mayores no trabajaron para tener una pensión fija, no todos tuvieron esa suerte y pueden gozar de eso”, enfatizó.

Asimismo, destacó que algunos aspectos han mejorado para este sector de la población en el país, ahora por fin existe un Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM) activado, aunque a veces los funcionarios que trabajan en ciertas políticas o programas, son personas quienes han sido nombradas “de dedo” porque pertenecen a una institución o ministerio, pero no tienen esa pasión por el tema de adultos mayores y esa continuidad.

La población adulta mayor es el grupo etario que más expansión tendrá durante el siglo XXI, por tanto, requiere un tratamiento y consideración especial por los tomadores de decisiones a nivel local y mundial.

La población infantil disminuye cada vez y la población mayor aumenta, ya no se trata de jugar a proteger a unas cuantas personas, sino deben existir políticas bien definidas para anticipar la transición demográfica que experimentará el país en los próximos 25 a 30 años.

Datos del Fondo de población de Naciones Unidas (UNFPA) en El Salvador durante 2045, habrá más personas mayores de 60 años, que personas menores de 15 años; en 2059, la población adulta mayor será el grupo etario más grande en la estructura poblacional.

FUSATE es la institución pionera en la lucha y defensa de los derechos de las personas adultas mayores en El Salvador, la institución innovó el modelo de atención para esta población, creando Centros Integrales de Día y Dormitorios Nocturnos, donde reciben atenciones en alimentación, salud, terapia física, terapia ocupacional, educación y recreación.

Rosa Alicia de Amaya, de 77 años de edad, explicó que desde hace un año pertenecen al grupo Años Dorados, del departamento de Santa Ana, donde se reúnen junto a esposo cada semana y reciben charlas sobre alimentación y salud, además, les enseñan baile y ejercicios.

“Muchas veces nos cuesta aceptar que ya no podemos hacer lo que antes hacíamos, en el grupo nos han enseñado que debemos adaptarnos a que nuestras actividades ya cambiaron; así como a darnos nuestro tiempo, ya no podemos salir solos, pero con las personas responsables del grupo salimos una vez al mes”, agregó.

Amaya consideró que la salud es uno de los derechos que más se irrespetan en el país, pese a contar con Seguro Social está a la espera de una operación de ojos, pues le hicieron los exámenes, pero debido a la tardanza de las citas estos ya se vencieron, y ahora debe iniciar nuevamente con el proceso de exámenes.

