Acciones audaces del Presidente Sánchez Cerén

El Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén ha venido haciendo desde el mes de marzo de este año varias acciones de beneficio para la nación, que también pueden calificarse de “muy audaces”, no solo por el impacto que estas tendrán, sino por el tiempo en que se realicen.

Y es que en la lógica de la política tradicional, en el último año de Gobierno es mejor no hacer nada, habida cuenta que los frutos de esas acciones no le sacan lucro electoral ni el Gobierno que las hace ni su partido político. Claro, esta es una visión electorera, no de nación.

Cuando el Presidente Salvador Sánchez Cerén ordena a todo su Gabinete trabajar en el denominado “Plan 10”, que no es otra cosa más que impulsar medidas concretas que beneficien a la población salvadoreña, que de alguna manera expresó su insatisfacción en las elecciones del 4 de marzo, lo que el Mandatario hace es ir al encuentro de ese descontento de la ciudadanía y ofrecer rectificaciones.

Al frente de este plan pone a su vicepresidente Oscar Ortiz, quien le ha inyectado dinamismo y contagia a los ministros y viceministros para trabajar con el mismo ritmo.

Los resultados no se han dejado esperar. Se aceleró la construcción del “Paso del Jaguar”, en el sector conocido como “Rancho Navarra”, o por lo menos se entregó en el tiempo estipulado, se rectificó en la entrega del subsidio al gas y la energía eléctrica, y ahora más familias son las beneficiadas.

Y lo más reciente es la incorporación a la Unión Aduanera del Triángulo Norte, y el establecimiento de las Relaciones Diplomáticas con la República Popular China, por lo que tuvo que romper relaciones con Taiwán.

En el caso de la unión aduanera, además de que El Salvador, Honduras y Guatemala se ponen a la altura de los tiempos modernos, en el sentido de abrir sus fronteras, no hay lugar a dudas que esto redundará en mejor comercio entre las tres naciones, lo que permitirá a las poblaciones de las tres naciones de gozar de los beneficios, aunque, y hay que decirlo, los más beneficiados serán los empresarios.

Lo mismo sucederá por las relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular China.

Por eso reafirmamos que el Presidente Salvador Sánchez Cerén está actuando con audacia a favor de la nación, pese a que solo le falta menos de un año para finalizar su quinquenio.