𝗟𝗢𝗦 𝗣𝗥𝗜𝗡𝗖𝗜𝗣𝗜𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗟𝗔𝗡 𝗕𝗨𝗞𝗘𝗟𝗘 𝗘𝗦 𝗡𝗢 𝗧𝗘𝗡𝗘𝗥 𝗣𝗥𝗜𝗡𝗖𝗜𝗣𝗜𝗢𝗦

Por David Alfaro

20/12/2024

En la historia de El Salvador, la construcci贸n del poder pol铆tico y econ贸mico ha estado profundamente ligada a la instrumentalizaci贸n del Estado como herramienta de acumulaci贸n de capitales para grupos privilegiados. Desde los albores de la independencia, el surgimiento de la oligarqu铆a salvadore帽a estuvo marcado por el despojo de tierras comunales y el uso de la maquinaria estatal para consolidar su poder. En este contexto, el clan Bukele se presenta como el nuevo heredero de esta tradici贸n, adoptando y perfeccionando las mismas pr谩cticas de las 茅lites tradicionales para consolidar su dominio.

El nacimiento de la oligarqu铆a y su perpetuaci贸n

El empoderamiento de la oligarqu铆a salvadore帽a tiene ra铆ces profundas que se remontan al periodo poscolonial, cuando los antiguos sistemas comunales de tenencia de tierra fueron desmantelados. Este proceso alcanz贸 su punto culminante con el robo sistem谩tico de los ejidos comunales en el siglo XIX, un acto que sent贸 las bases de la oligarqu铆a cafetalera. Estas familias, cuyos descendientes actuales mutaron en otros rubros, utilizaron el poder estatal para proteger sus intereses y expandir su riqueza.

Desde entonces, el Estado se convirti贸 en un instrumento al servicio de estas 茅lites, permiti茅ndoles controlar las leyes, las fuerzas de seguridad y las instituciones p煤blicas. La oligarqu铆a aprendi贸 que la cooptaci贸n del aparato gubernamental era esencial no solo para iniciar sus fortunas, sino tambi茅n para garantizar su crecimiento continuo.

Bukele y la continuidad del modelo olig谩rquico

Lejos de romper con este patr贸n, los miembros del clan Bukele han demostrado ser alumnos aplicados de estas pr谩cticas hist贸ricas. Han aprendido que el control total del Estado es el camino m谩s eficiente para acumular poder y recursos. Desde la manipulaci贸n de leyes hasta la utilizaci贸n de fuerzas armadas y cuerpos policiales, el clan Bukele ha replicado la estrategia de las oligarqu铆as tradicionales, adapt谩ndola a un contexto moderno.

Uno de los aspectos m谩s preocupantes de su gesti贸n es la cooptaci贸n de las instituciones judiciales y legislativas. A trav茅s de la guerra jur铆dica, han perseguido y silenciado a sus opositores mientras blindan su propio poder. Adem谩s, han utilizado la propaganda estatal para construir una narrativa en la que su control se presenta como una etapa de progreso y modernidad, ocultando la realidad de la corrupci贸n, el abuso de poder y un mayor empobrecimiento de las mayor铆as.

El riesgo de la legitimaci贸n social

Si el clan Bukele no es castigado por sus cr铆menes, es probable que, al igual que ocurri贸 con las oligarqu铆as cafetaleras, sean recordados como ejemplos de 茅xito y m茅rito. La narrativa dominante, impulsada por la propaganda, podr铆a enmarcar su historia como la de un grupo visionario que transform贸 el pa铆s, ignorando las profundas desigualdades y abusos que han marcado su gesti贸n. As铆 como el pueblo salvadore帽o ha llegado a admirar a las 茅lites tradicionales, podr铆a suceder lo mismo con el clan Bukele si no se rompe este ciclo de impunidad.

Reflexi贸n final

El caso del clan Bukele es un recordatorio de que el poder sin principios no es una anomal铆a en la historia de El Salvador, sino una constante que se ha perpetuado desde la 茅poca poscolonial. Sin embargo, este no es un destino inevitable. La lucha contra la impunidad y la construcci贸n de una ciudadan铆a cr铆tica son esenciales para evitar que se sigan glorificando proyectos pol铆ticos y personajes que, bajo la apariencia de progreso, perpet煤an las din谩micas de explotaci贸n y abuso de poder. Si el pa铆s no enfrenta esta realidad, el legado del clan Bukele ser谩 el de un nuevo cap铆tulo en una larga historia de dominaci贸n y saqueo, disfrazada de 茅xito.

