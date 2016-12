Herbert Ramos entre la selecta playera y Firpo

@Diegoolguzman

Entre el césped y la arena, entre Firpo y la selecta playera. El portero Herbert Ramos vive días de incertidumbre ya que su anhelo de jugar con Firpo en Primera División podría verse truncado por el viaje de la selecta playera al Premundial de Playa de la CONCACAF, a realizarse del 20 al 26 de febrero en Nasáu, Bahamas.

Ramos está en los planes de Firpo para el torneo Clausura 2017, sin embargo, su compromiso con la selecta playera le impide incorporarse a la pretemporada del equipo pampero.

De momento, Herbert espera el aval de la FESFUT y del entrenador Rudis Gallo, para alternar los entrenamientos de la playera y Firpo. “Ya llegue a un acuerdo con Firpo para entrenar con ellos y con la selección, pero no sé si me darán el sí en la FESFUT. Por el momento, yo sigo trabajando muy fuerte junto a mis compañeros en la selección y la verdad no me gustaría salir de la selección, pero si no, me tocará dar un paso al costado”, apuntó Ramos.

En la misma línea, el cancerbero de selecta playera detalló que de ser aprobada su solicitud, ya tiene estipulado los días que estará con el combinado nacional y con los toros.

“Yo estaré con la selección martes, miércoles y jueves por la mañana, ya que en la tarde tendría que viajar a Usulután para incorporarme a Firpo que me ha dado esa alternativa para no quitarme la motivación”, precisó Herbert Ramos.

Por su parte, Rudis Gallo, técnico de la selecta playera, fue enfático al decir que necesita a Hebert Ramos a tiempo completo con la azul y blanco, ya que es pieza clave en el equipo y es de los jugadores que recibe el estímulo deportivo gubernamental.

“Ya hablé con él y le dije que tiene que estar al cien por ciento con la selección de fútbol playa porque ya se acerca la eliminatoria y también porque es uno de los jugadores que recibe el estímulo económico por parte del gobierno”, manifestó Gallo.

La situación de Herbert Ramos se definirá hasta después de la vacaciones de fin de año debido a que hasta entonces el Comité Ejecutivo de la FESFUT verá su acaso.