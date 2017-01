Fundación Raíces gradúa segunda promoción del Programa Supérate

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

El Programa Supérate graduó a veinte jóvenes miembros de la segunda promoción. Este proyecto es desarrollado por la Fundación Raíces y consiste en brindar a sus beneficiarios educación complementaria en las áreas de Inglés, Computación y Valores.

Los graduandos que residen en Soyapango, Apopa, Cuscatancingo, Ciudad Delgado e Ilopango, completaron con éxito certificaciones internacionales en Inglés (TOEIC) y computación (Microsoft Office Specialist), que les ayudarán a sobresalir en el corto plazo.

Durante la ceremonia Alfredo Cristiani, presidente de la Fundación Raíces, afirmó “Estamos convencidos de que el slogan del programa supérate “transformando vidas vía educación” no es una frase vana con fines mercadológicos, es realmente lo que hemos visto en ustedes, como ya les he dicho y se los repito hoy, nos sentimos sumamente orgullosos de ustedes jóvenes”.

El proyecto graduará en sus promociones de 2016 a más de 380 alumnos en los 10 centros en la región y alcanzará cerca de dos mil graduados desde su primera promoción en el 2007. Hasta la fecha, el 87% de los graduados del programa continúan sus estudios superiores y el 13% ingresa al mercado laboral.

Al final de la ceremonia, Cristiani tomó un tiempo para opinar sobre los temas de actualidad del país, como son el aniversario de los acuerdos de paz, la llegada de Trump a la casa blanca y la retirada del partido ARENA las mesas de negociaciones con el gobierno. En cuanto al aniversario de los Acuerdos de Paz y el anuncio del Presidente Salvador Sánchez Ceren, de iniciar un diálogo para buscar una segunda generación de acuerdos de paz que ayude a resolver los problemas que enfrenta el país, el ex presidente y firmante de los acuerdos de Chapultepec dijo estar de acuerdo con la iniciativa pero que debe contar con ciertas garantías.

“Creo que estos acuerdos no deben de ser de temas coyunturales y no deben ser los partidos políticos los que inicien la conformación de estos, sino la sociedad civil la que busque estos acuerdos de nación que se necesitan” manifestó Alfredo Cristiani.En cuanto al retiro del partido ARENA de las mesas de negociación con el ejecutivo el ex mandatario manifestó que “lo que yo percibo desde afuera de la política, ya que ahora mismo no estoy activo en ello, es que habían llegado a un acuerdo, una Ley de Responsabilidad Fiscal y entiendo que este presupuesto lo violenta, es decir el FMLN burló los acuerdos buscando votos por otro lado”.

Cristiani además declaró que el partido en el gobierno siempre ha incumplido todos los acuerdos a que llega con ARENA y es por eso que se han retirado de las mesas de diálogo, además, dejó entrever que el partido tricolor le cobrará esa factura cuando necesite refinanciamientos para este presupuesto.

“El FMLN debería de prever lo que va a pasar cuando necesite refinanciar este presupuesto, queda mal con un compromiso al que llegó con la contraparte (ARENA) y cuando necesite votos para los 260 millones que dice que le hacen falta, ya que solo presentó mil millones, pues es entonces que va a haber problemas”, sentenció el ex mandatario.

En cuanto a la visión que tendrá el nuevo gobierno de Estados Unidos presidido por Trump hacia El Salvador, Crisitiani analizó que las mayores dificultades que se tendrán tienen que ver con el ámbito comercial debido a que Trump ha hablado de redefinir la política comercial y no permitir que las empresas norteamericanas inviertan afuera y también en lo que se refiere a la migración.