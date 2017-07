FMLN pedirá en agosto reforma constitucional para que delito de enriquecimiento no prescriba

Mirna Jiménez

El secretario general del FMLN, Medardo González, anunció esta mañana que diputados de su partido presentarán en agosto una propuesta de reforma constitucional para modificar el artículo 240 de la Carta Magna que declara la prescripción de los delitos de enriquecimiento ilícito después de 10 años de que el funcionario ha salido del cargo.

“Hay que buscar reformar el artículo 240 y lo vamos a hacer ya en estos próximos días. Todos los que estemos por un país libre de corrupción, sumémonos a estos 56 votos y reformar la Constitución en ese sentido y no nos quedemos con esas frases huecas y vacías de que nosotros ya queremos modificar la Constitución como lo hacen en Venezuela o en otros lados”, señaló en entrevista con canal 12.

Con esta acción, el FMLN saldrá al paso a las críticas vertidas por algunos sectores que han acusado al partido de aprobar junto con GANA y diputados del PCN y ARENA, la reforma a la Ley de Extinción de Dominio lo cual beneficiaría a funcionarios involucrados en enriquecimiento ilícito, según afirman.

“Nosotros no vamos a estar esperando a que nadie más se sume, vamos a presentar la iniciativa, se requiere la firma de 10 diputados, lo vamos a hacer nosotros y entre más pronto mejor. Tendremos los votos ya en agosto, excelente para esta Asamblea dé su aprobación y la siguiente pueda ratificar la modificación de este artículo 240”, recalcó el dirigente y diputado efemelenista.

Entre los críticos de la reforma a la Ley de Extinción de Dominio se encuentra el fiscal general Douglas Meléndez y la embajadora de los Estados Unidos Jean Manes. González dijo que tal como está actualmente, la Constitución de la República da vía libre para poder pedir la inconstitucionalidad de la extinción de bienes a exfuncionarios especialmente del partido ARENA que salieron del poder hace más de 10 años.

El máximo dirigente del FMLN dijo que hay que terminar con este teatro de los críticos de la reforma de la ley de Extinción de Dominio corrigiendo el problema principal que es el artículo 240 de la Carta Magna, pues tal como está dicha, ley los corruptos siempre tendrán un salvavidas en la Carta Magna.

“¿Qué ley es esa si de todas maneras hay un recurso último que lo da la Constitución?, eso es lo que creemos que es completamente incoherente porque a los ladrones siempre les da el recurso de decir: “es inconstitucional por lo tanto yo tengo chance de poder zafarme de esta situación”, ejemplificó.

Pero además dijo que cuando la Ley de Extinción de Dominio se pretende utilizar como un arma política para atacar adversarios, gente incómoda para los intereses de sectores poderosos, entonces la utilización de esa forma de la ley se convierte en un arma que el Estado no debe permitir. “Por eso, para terminar con este show, con este teatro, debemos hacer la reforma al artículo 240 y evitar que los ladrones se queden con dineros del Estado después de 10 años”, recalcó.

González criticó el accionar de la Fiscalía General de la República y manifestó que se ha estado haciendo un uso interesado de la justicia. Puso el ejemplo del director general de Centros Penales, Rodil Hernández, quien fue presentado ante los medios en ropas menores, acusado de participar en la tregua, mientras que la FGR nunca procede en casos como la malversación de 10 millones de dinero proveniente de Taiwán por parte de dirigentes de ARENA.

“Él ha actuado de una manera clara y directa aplicando la ley al director de Centros Penales, pero al mismo tiempo no ha actuado en contra de los dirigentes del partido ARENA, ellos han sido prepotentes al decir, si es cierto ese dinero (de Taiwán) lo recibimos y qué; pero ¿qué ha hecho el fiscal, por qué no ha iniciado investigación al respecto? ¿Por qué no ha dicho nada?”, cuestionó el coordinador general del FMLN.

González instó al fiscal a sumar su apoyo político para una reforma constitucional del artículo 240 que declare imprescriptibles los delitos de enriquecimiento ilícito.

“Creo más bien que el fiscal, como funcionario, aunque él no puede votar, debería de acompañar políticamente esta reforma al artículo 240 de la Constitución, porque así volvemos coherente las cosas. De hecho tregua hay ahora con este artículo, y él lo sabe bien”, señaló.