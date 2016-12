“Hemos erradicado la práctica de asignación discrecional de plazas”, Viceministro Espinoza

@SilviaCoLatino

“Quedan listos para aplicar a su año de Servicio Social remunerado y ad honoren, no quería iniciar este proceso, sin antes mencionar los intentos de desestabilización que se promovieron sobre el rumor de una filtración del examen”, dijo el Viceministro de Políticas Públicas, Eduardo Espinoza, a los estudiantes de seis universidades que sirven el doctorado en medicina.

El funcionario aclaró que el Ministerio de Salud (MINSAL) junto a un decano de cada facultad de medicina de las seis universidades que aspiran a las plazas, admitieron por unanimidad, que no existían indicios de una filtración del examen al cotejar un supuesto test contra el examen realizado.

“Se compararon una a una cada pregunta y únicamente encontraron 10 preguntas idénticas, no sobrepasaban las posibilidades desde luego, que el banco de preguntas con el que hacemos los exámenes son suministradas por las diferentes universidades, de ahí se toman las preguntas y otras elaboradas por el Ministerio de Salud pero no sobrepasan las diez preguntas”, explicó.

Sobre los promedios de nota de los alumnos de las seis universidades no variaron significativamente, lo que refuerza que el Ministerio de Salud ha dado un trato en igualdad de condiciones a todos los estudiantes sin ventajas de un grupo sobre otro; eso permite fortalecer el marco de la legalidad de este proceso, y para evitar a futuro este tipo de situaciones, el examen será formulado, custodiado y publicado solamente por el Ministerio de Salud (MINSAL).

“A los estudiantes que aún dudan sobre la transparencia del proceso quiero decirles que cuando llegamos en 2009, durante las administraciones del período neoliberal este proceso era totalmente discrecional y esto que están viendo en estos momentos, no se hacía ni remotamente en ese período. Había incluso unas 60 plazas ocultas que eran asignadas por favoritismos políticos y ahora nada de eso sucede, por lo que hacemos un llamado a los compañeros egresados de esta universidad (UES) cuyo campus fue destruido y duramente golpeado durante el conflicto armado y como UES ahogada ahora por congelamientos de su presupuesto, no estén ahora envueltos en un proceso de desestabilización”, expresó.

Las primeras nueve plazas fueron entregadas a los y las estudiantes con el mejor “Coeficiente de Unidades de Mérito” (CUM) en donde destacaron: Raúl Vicente Cabezas (Universidad Evangélica); Johana Guerrero (Universidad Nacional Venezolana); Roxana Hernández (UES); Nelly Elías Zaldívar (Universidad Alberto Masferrer); Gracia María Alvarado (Universidad Autónoma de Santa Ana); Katherine Arteaga Montoya (Facultad Multidisciplinaria de Occidente /UES); Humberto Fuentes Cruz (Facultad Multidisciplinaria de Oriente/UES); Jorge Miguel Massini (Universidad José Matías Delgado) y Douglas Fabricio Sorto (Universidad Nueva San Salvador).