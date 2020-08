Usuarios esperan medidas seguras en transporte

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“Todavía tengo un poco de incertidumbre sobre la seguridad en el transporte. No todas las personas son cuidadosas con el aseo adentro de la unidad y me preocupa porque yo voy en microbús, que es más pequeño, y entonces no se puede evitar el contacto”, resume Arely Acosta, en su primer día de trabajo con el inicio de operaciones del transporte colectivo.

Este 24 de agosto, el transporte colectivo de pasajeros inició sus actividades, que se enmarca en la reactivación del sector de la economía nacional; no obstante, la falta de información más accesible a sus usuarios generó algunas aglomeraciones por la falta de unidades para transportar con las nuevas disposiciones de prevención.

Abigail, empleada en una institución financiera, explicó que el personal seguirá acudiendo a través del transporte que brinda su empleador, por la inseguridad que aún se percibía en la reactivación del transporte colectivo, como fue anunciado por el Gobierno.

“Es más seguro el transporte del banco; además, todos los que vamos cuidamos los protocolos de prevención como el distanciamiento, uso de mascarillas y el aseo de alcohol-gel, todavía estaremos utilizando siempre el transporte del banco, hasta nuevo aviso.

En el municipio de Soyapango, uno de los municipios más populosos de San Salvador, se pudo verificar que los pasajeros han cumplido en su mayoría con la disposición de mascarillas, aunque hubo un poco de desorden de aglomeración a la hora de abordar las unidades en paradas estratégicas como Plaza Mundo.

Los motoristas contaban en sus unidades con alcohol gel, guantes y mascarillas. No obstante, no todas las unidades del transporte colectivo circularon este día y no todas las rutas, pero sí incrementó el tráfico vehicular en San Salvador.

En el transporte interdepartamental, como la terminal de los autobuses de Occidente, la presencia de usuarios fue evidente que sobrepasa las disposiciones gubernamentales por la cantidad de personas y las medidas de prevención de distanciamiento físico.

Así como, en el municipio de Tonacatepeque hacia San Salvador, que solo está siendo atendida por el servicio de microbuses de la ruta 115 y la ruta 38-A, mientras los autobuses no. Y se desconocen las razones del porqué no prestó servicio la ruta 190 de San Martín, San Salvador.