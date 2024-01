Usuarios en redes sociales explotan ante posible invalidación de castigo a Alianza

Rebeca Henríquez

La decisión de la Comisión de Regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) de dejar sin validez el castigo de jugar un año a puerta cerrada a Alianza FC debido a los hechos que ocurrieron el pasado 20 de mayo en el estadio Cuscatlán, si cumple ciertos aspectos en 48 horas, ha causado una ola de comentarios en las redes sociales por parte de los usuarios que exigen que la sanción sea completada en su totalidad.

La federación determinó que el castigo que se impuso el pasado 22 de mayo se dejara sin validez si el equipo cumple con ciertos requerimientos establecidos por la misma institución, ante esto, usuarios en redes sociales han criticado la decisión de la institución.

“Yo soy capitalino y aliancista, pero debo reconocer que el castigo ha sido muy blando. En una competencia profesional habrían descendido al equipo.

La directiva se debe poner más seria con esto. Que vendan acciones o hagan un sistema de socios con abono anual si necesitan fondos”, escribió un usuario llamado Néstor, en redes sociales.

“Lastima. Solo les adelanto que en algunos años tendremos otra tragedia como la de hoy, gracias a la inoperancia de instituciones como esta, que ven primero el tema económico antes que la seguridad en los estadios, por eso y más es que estamos como estamos”, dijo Amilcar Rosales, en redes. “Nunca estuve de acuerdo con esta sanción porque las víctimas fueron los aficionados, el problema es que ya no hay sanción y los dirigentes quedaron impunes, sienta un mal precedente porque con qué cara van a sancionar a otro equipo”, criticó César Wal.

Según Roxana Legura, “si nada les importa la vida de la gente, pues no vengan a dársela de autoridad en nada, que no la tienen. A hacer desmadres en los estadios que total, estos te ponen castigos y después te los quitan”. “Con esto los albos siguen demostrando que no les importa nada, ahora se justifican con que ya ‘pagaron lo suficiente’ para que en un par de jornadas vuelvan a ser esa misma afición violenta”, escribió Luis G., en X, ex Twitter.