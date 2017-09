Urge que tema previsional sea resuelto antes de presentar presupuesto, afirma Villalona

@RosmeriAlfaro

Para el economista César Villalona es urgente que la reforma al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) se apruebe antes de presentar el presupuesto general de la nación, que tiene como fecha límite el 30 de septiembre.

“El presupuesto necesita $600 millones para que el gobierno pague las pensiones del sistema público, si no se aprueba la reforma el gobierno tendría que ver de dónde saca ese dinero, pero si se aprueba antes no habría problema porque $500 millones saldrían del fondo colectivo y el gobierno pondría un aproximado de $100 millones del presupuesto”, detalló el economista.

Villalona afirmó que ninguna de las propuestas de reformas al SAP resuelve el problema previsional a largo plazo, pero es la del Gobierno la que tiene la ventaja por bajar la comisión del 17% que cobran actualmente las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), bajando al 10%, además de aumentar el aporte patronal y salarial.

Según Villalona “la reforma de pensiones que impulsa la derecha no resuelve el problema de los trabajadores ni del país, y que los únicos beneficiados seguirán siendo las AFP, bancos y las aseguradoras, que prácticamente pertenecen a los mismos empresarios.

Explicó que la propuesta de los partidos de derecha divide los fondos de cotización en dos, dejando un monto menor por pensión del actual, pues obliga a las personas pensionadas a aportar un 3% de su dinero para nutrir un fondo.

“Con la reforma propuesta por la derecha, la pensión se reduce todavía más, ya que en esta se recortaría por ley el monto de la cotización, pues un porcentaje iría a un fondo común que sería utilizado si al jubilado se le termina el dinero ahorrado”, aseguró.

De acuerdo con la fuente, “el monto de las pensiones de los jubilados se calculaban con base al salario de los últimos tres años, pero con la privatización (1998) se tomó como base los salarios de los últimos diez años, lo que genera una sensible reducción del monto a entregar”.

Señaló que las pensiones comenzaron a generarle problemas financieros al gobierno, en 2001, “cuando el gobierno de Francisco Flores tuvo que recurrir a la emisión de bonos para pagar las pensiones a los jubilados del Gobierno, mecanismo que se mantuvo hasta 2006, cuando se creó el fideicomiso que permitió al gobierno de Elías Antonio Saca prestarle dinero a las AFP para pagarle a los jubilados.