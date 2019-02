Trump endurece ataque contra la prensa de Estados Unidos

Washington / PL

EL presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que la prensa está ”totalmente fuera de control” y el diario The New York Times es ”el verdadero enemigo del pueblo”, en un ataque calificado por analistas de más virulento de lo habitual.

El gobernante, de 72 años, utilizó, una vez más, las redes sociales para arremeter contra los medios de prensa y los periodistas en general, y el diario neoyorquino en particular.

‘La prensa nunca ha sido más falsa de lo que es hoy en día. Se escriben historias que carecen absolutamente de base en los hechos; los periodistas ni siquiera llaman para pedir verificación’, tuiteó Trump.

Desde su arribo a la Casa Blanca, en enero de 2017, medios de comunicación como The New York Times, The Washington Post y la televisora CNN, entre otros, fueron objeto de las críticas del jefe de Estado, que acuñó el término ‘noticias falsas (fake news)’ para referirse a ellos.

El Times escribió el martes que el presidente pidió el año pasado al Departamento de Justicia que designara a un fiscal aliado suyo al frente de la investigación sobre su exabogado Michael Cohen.

De acuerdo con el testimonio de varios funcionarios, citados por The New York Times, la solicitud del magnate-presidente al fiscal general interino, Matthew Whitaker, fue nombrar a un aliado suyo como fiscal en la investigación sobre Cohen.

El exabogado de Trump estaba siendo investigado por la fiscalía de Manhattan, entre otras cuestiones por el silencio comprado a mujeres -en la campaña electoral de 2016- que habían tenido relaciones con el gobernante una década atrás.

Cohen fue hallado culpable de perjurio y otros delitos financieros, y recibió una pena de tres años de prisión.

Asimismo, se citaron documentos confidenciales de la Casa Blanca, respaldados por entrevistas con decenas de ex funcionarios, actuales miembros del gobierno y personas del entorno del presidente.

Esas evidencias revelaron la ‘la magnitud de un asalto aún más sostenido y más clandestino de parte de Trump a la maquinaria del cumplimiento de la ley federal’.

El aliado que supuestamente pedía Trump es Geoffrey Berman, nombrado por él fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York en 2017, y quien se había recusado de la investigación.