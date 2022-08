Trasladan a Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, a una cárcel estatal para cumplir su condena por pederastia

«¿Recuerdas cómo disfrutabas asfixiándome hasta que vomité? ¿Recuerdas cómo les ordenaste que me sujetaran para que no me resistiera? ¿Recuerdas haberme dicho que no pararías hasta que dejara de gritar? ¿Recuerdas cuando querías que te trajera a mi hermanita para que pudieras hacerlo? Te dije que solo tenía 14 años», relató acongojada una de las víctimas, identificada como Jane Doe 4.

Otra de las denunciantes, Jane Doe 1, dijo que nadie que no estuviera en La Luz del Mundo podía «entender el tenor del lavado de cerebro» que había en el templo. «Este predador de niños merece estar en la cárcel por el resto de su vida», dijo, pidiendo la «máxima sentencia».

Naasón no se movió al escuchar a estas mujeres, ni siquiera las regresó a ver. De hecho, les dio la espalda en la corte.

El juez Ronald S. Coen se excusó con las víctimas por no dar al líder de la Luz del Mundo una mayor sentencia y explicó que estaba «de manos atadas» por el acuerdo con los fiscales. A Naasón, enfático, le dijo: «Usted es un depredador sexual».