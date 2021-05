Tira la toalla más de “medio Comité” de Juegos Tecla 2022

Rolando Alvarenga

Bajo el argumento de “no permitir que personas que conocen poco estén ensuciando el trabajo de personas honorables que laboran ad honorem y de todo corazón”, ocho de catorce miembros del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos de Santa Tecla 2022, renunciaron a sus cargos en el que venían fungiendo en los últimos años.

Lo anterior de acuerdo a la versión del ahora expresidente de este COTECLA 2022, Guillermo Miranda al Co Latino. Ilustra que renunciaron ocho miembros del comité que venía trabajando; que los representantes del INDES pusieron a disposición sus cargos y solo quedan los dos del Comité Olímpico. Con espíritu patriótico y deportivo expresa sus buenos deseos al nuevo alcalde de Santa Tecla y al nuevo comité organizador.

Miranda sostiene no tener duda en la capacidad de gestión de Yamil Bukele para llevar adelante estos juegos, “¡no tengo la menor duda!” afirma, pero dice que le parecieron un poco chocantes sus declaraciones cuando dijo “que no éramos necesarios”. Yo creo que sí porque hemos trabajado bien, de la mano y nunca les hemos ocultado nada. No hemos manejado dinero, lo ha manejado el INDES.

Con respecto a las arcas vacías del COTECLA, el ahora extitular del COTECLA explica que antes de la pandemia del año pasado, ya habían hablado y logrado el patrocinio de varias empresas, pero con la pandemia encima ya no pudieron seguir tocando puertas. Seis meses después y con el alcalde Roberto d´Abuisson ya teníamos seis empresas que nos iban a apoyar con quinientos mil dólares cada una para cubrir parte de los seis millones y medio que es el costo de los Juegos.

Inversión que incluía la inauguración, logística de los juegos, voluntariado uniformado, pago de transporte, etc. Los costos de la infraestructura deportiva corresponden al INDES con fondos del BCIE.

Miranda dice agradecer el financiamiento de Yamil Bukele a este Comité que, no fue un “Club de Amigos” porque la mayoría se conocieron allí (en este Comité) y comenzaron a trabajar por el deporte. Calificó de “mente brillante y más grande” a la excampeona de tenis de mesa, De Suang Wuang y también destacó el aporte y empuje de la directora Liliana Hernández en la parte de comunicaciones y el diseño de la inauguración de los juegos.

Revela que entre las grandes satisfacciones profesionales que le dejó su paso por este Comité fue el haber logrado que a través de una Conferencia Virtual, realizada el año pasado se conociera sobre estos juegos en las Naciones Unidas, la OEA y también que se enlazara el presidente del Comité Olímpico de España, Alejandro Blanco Bravo. Guillermo Miranda finaliza con un: “Le deseo lo mejor a los que vengan, porque el deporte es para unir y no motivo para que lo difamen a uno”.