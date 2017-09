Supuestos agentes de la DEA extorsionaban a funcionarios

@JoakinSalazar

Extorsionaba prometiendo no dañar la imagen del funcionario. La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la captura de Rafael Alcides Flores Mendoza y Santos Edgardo Guzmán Ayala, quienes se hacían pasar como agentes de La Administración para el Control de Drogas (en inglés: Drug Enforcement Administration, DEA), para extorsionar a políticos y funcionarios.Flores Mendoza ha sido señalado con vínculos directos con el ex agente de la DEA, Danny Dalton, quien ha hecho públicos cartas dirigidas al Fiscal General, exigiendo investigaciones contra funcionarios; además, sacó a la luz un video en el que se muestra a Miguel Meléndez, conocido como Mecafé, entregando un paquete al ex Fiscal Luis Martínez.Los supuestos agentes de la DEA fueron detenidos durante una entrega controlada que realizaba la Unidad Especializada Antiextorsiones de la FGR y agentes de la PNC; al momento de la detención mostraron una placa asegurando que eran agentes de la DEA.Los informes de los fiscales que dirigieron la operación controlada, expresan que Flores Mendoza y Guzmán Ayala exigieron a un alcalde, que no se reveló el nombre, la cantidad de 15 mil dólares a cambio de no dañar su imagen y prestigio, vinculándolo con hechos delictivos.La investigación establece que los detenidos habrían tenido comunicación con varios políticos y funcionarios actuales, para extorsionarlos de la misma manera, exigiéndoles fuertes cantidades de dinero, explicó la representación Fiscal.Según la FGR, Flores Mendoza ofrecía sus servicios como lobista y eventualmente también ofrecían a políticos salvadoreños sus servicios para mejorar la imagen de ellos y tramitarles visa norteamericana.Ambas capturas fueron realizadas en un hotel capitalino, al momento en que recibían el dinero, mediante entrega controlada, que exigieron al edil, y se cuenta con videos donde se les ve recibiendo la fuerte suma de dinero, la declaración de la víctima y otras evidencias que se presentaran ante los tribunales cuando sean acusados formalmente por el delito de Extorsión.En este tema, la Fraternidad Unidad Salvadoreña Americana (FUSA) emitió un comunicado desligándose de la relación con Rafael Alcides Flores Mendoza, advirtiendo que este no pertenece a la junta directiva central de FUSA, y su viaje a El Salvador en esta ocasión tampoco lo ha hecho en nombre de este organismo.“Aclaramos que Hace unos meses y ha pedido, por medio de una invitación formal de parte del señor Flores Mendoza, fuimos parte de las organizaciones que participaron en entrega de un donativo de chalecos a las autoridades de la policía nacional civil. Lamentamos la situación por la que está atravesando el señor Flores Mendoza, y esperamos por el bien de él y de su familia que pueda aclarar ante la justicia los señalamientos que hacen en su contra”, dicta el comunicado.