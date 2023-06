Subrayan importancia de América Latina para Europa

Madrid/Prensa Latina D iversas personalidades subrayaron este miércoles la importancia de América Latina para Europa en el inicio del VI Congreso iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi). Luego del discurso de apertura del rey Felipe VI de España, en el auditorio del Museo Reina Sofía de Madrid, usaron de la palabra Enrique V. Iglesias (Uruguay), primer secretario General Iberoamericano y presidente de honor de Ceapi y Andrés Allamand (Chile), actual secretario General Iberoamericano. En su intervención Su Majestad destacó la gran oportunidad que significa contar en el horizonte cercano con una cumbre de la UE y Celac para el futuro de los nexos con Latinoamérica. En esa línea ponderó que existe un potencial enorme para relanzar los lazos de cooperación entre las dos regiones. Por su lado, Iglesias expresó la preocupación sobre del fin de un periodo histórico de crecimiento económico y desarrollo social y actualmente está en peligro la libertad de comercio se encuentra por el auge del proteccionismo y las tensiones mundiales. Al mismo tiempo, resaltó que Iberoamérica es una región clave en la solución de los problemas alimentarios, energéticos y los climáticos del mundo. A su turno, Allamand señaló que “Europa necesita lo que tiene América Latina (fuentes de energía y materias primas) y viceversa (los europeos tienen la capacidad financiera). Las dos regiones viven un momento de cambio y juntas tendrían un gran peso mundial. “En ese contexto, los empresarios están llamados a resolver un problema principal que tiene la región: solucionar su endémico bajo crecimiento. Hay que crear un círculo virtuoso porque sin desarrollo no disminuirá la pobreza y ese desarrollo necesita de crecimiento e inversiones”, anotó el excanciller chileno. Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), opinó que el problema de la competitividad es estructural, “no mejora desde los años 60 y sin más productividad no aumenta la riqueza”. Mejorar la educación en la región es clave para mejorar la productividad adaptándola a las demandas de la IV Revolución. Nuestra oportunidad histórica está en no perder el tren de la transición digital para ganar productividad y adaptar los conocimientos de las nuevas generaciones a las exigencias del mundo emergente, sentenció Jabonero. El congreso de Ceapi reúne a más de 400 directivos de varias de las más importantes compañías iberoamericanas que participan en diversos seminarios y mesas redondas sobre otros asuntos como la presencia de la mujer y las nuevas generaciones. En un contexto de incertidumbre económica, cambio de la matriz productiva y amenazas a las democracias, la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) tienen la posibilidad en la cumbre de Bruselas de julio, de relanzar su relación estratégica y reconstruir la alianza, opinaron varios de sus delegados.

Madrid/Prensa Latina Diversas personalidades subrayaron este miércoles la importancia de América Latina para Europa en el inicio del VI Congreso iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi). Luego del discurso de apertura del rey Felipe VI de España, en el auditorio del Museo Reina Sofía de Madrid, usaron de la palabra Enrique V. Iglesias (Uruguay), primer secretario General Iberoamericano y presidente de honor de Ceapi y Andrés Allamand (Chile), actual secretario General Iberoamericano. En su intervención Su Majestad destacó la gran oportunidad que significa contar en el horizonte cercano con una cumbre de la UE y Celac para el futuro de los nexos con Latinoamérica. En esa línea ponderó que existe un potencial enorme para relanzar los lazos de cooperación entre las dos regiones. Por su lado, Iglesias expresó la preocupación sobre del fin de un periodo histórico de crecimiento económico y desarrollo social y actualmente está en peligro la libertad de comercio se encuentra por el auge del proteccionismo y las tensiones mundiales. Al mismo tiempo, resaltó que Iberoamérica es una región clave en la solución de los problemas alimentarios, energéticos y los climáticos del mundo. A su turno, Allamand señaló que "Europa necesita lo que tiene América Latina (fuentes de energía y materias primas) y viceversa (los europeos tienen la capacidad financiera). Las dos regiones viven un momento de cambio y juntas tendrían un gran peso mundial. "En ese contexto, los empresarios están llamados a resolver un problema principal que tiene la región: solucionar su endémico bajo crecimiento. Hay que crear un círculo virtuoso porque sin desarrollo no disminuirá la pobreza y ese desarrollo necesita de crecimiento e inversiones", anotó el excanciller chileno. Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), opinó que el problema de la competitividad es estructural, "no mejora desde los años 60 y sin más productividad no aumenta la riqueza". Mejorar la educación en la región es clave para mejorar la productividad adaptándola a las demandas de la IV Revolución. Nuestra oportunidad histórica está en no perder el tren de la transición digital para ganar productividad y adaptar los conocimientos de las nuevas generaciones a las exigencias del mundo emergente, sentenció Jabonero. El congreso de Ceapi reúne a más de 400 directivos de varias de las más importantes compañías iberoamericanas que participan en diversos seminarios y mesas redondas sobre otros asuntos como la presencia de la mujer y las nuevas generaciones. En un contexto de incertidumbre económica, cambio de la matriz productiva y amenazas a las democracias, la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) tienen la posibilidad en la cumbre de Bruselas de julio, de relanzar su relación estratégica y reconstruir la alianza, opinaron varios de sus delegados.

