Soyapango FC y Be Sport Club debutan con goleada en el regreso de la Liga de Fútbol Sala

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Este jueves dio inicio la liga de Fútbol Sala con el desarrollo de la primera jornada del torneo y con ello volvieron las emociones del futsal, que regresa luego del parón que vivió el deporte. Soyapango FC y Be Sport Club fueron los más destacados al cerrar el primer encuentro con goleada a Cojutepeque y a CD San Salvador, respectivamente. El equipo soyapaneco no tuvo piedad del combinado de cojute, y sentenció la primera victoria con goleada de 11-3, partido efectuado en el Multigimnasio Don Bosco. Los visitantes no tuvieron mayor oportunidad para buscar el resultado y en esa ocasión iniciaron la primera vuelta del torneo de forma negativa.

Por otra parte, el combinado de los rojinegros de Be Sport tomó ventaja en el debut y regreso de fútbol sala salvadoreño en la Primera División, y en esta ocasión vapuleó 9 a 3 a los capitalinos de CD San Salvador. El equipo inició con una ventaja parcial de 3-1, en el segundo tiempo generó 6 tantos más y los azules 2, sin oportunidad para el equipo visitante de buscar el empate.

La Asociación Deportiva Canarios rescató los tres puntos ante el combinado de San Jacinto con remontada de 6-5, para finalizar con los tres puntos en Ahuachapán, ya que fueron los visitantes quienes abrieron el marcador. En el entretiempo finalizaron 3-3 y al regreso, el equipo ahuachapaneco tomó la ventaja para finalizar con victoria por la mínima de diferencia.

Una serie que no pudo encontrar el desempate en el partido primero fue Cosmos vs Cuscatlán al finalizar con 12 goles y repartir puntos en el inicio del torneo. El equipo verde, volvió a la Primera División como sinónimo de nostalgia, ya que fue uno de los principales equipos que fundaron la Liga Mayor del deporte en 2016.

Luego de dos largos meses de pretemporada a causa de la parálisis del fútbol que vivió el deporte rey de El Salvadoreño el año anterior, debido a la injerencia gubernamental que tuvo la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), el futsal volvió.

Mundial de Fútbol Sala Femenino

La FIFA reveló que se llevará a cabo la primera edición del Mundial Femenino de Fútbol Sala en 2025, que tendrá la participación de 16 equipos, y para la cual se habilitarán dos boletos para el área de CONCACAF, una oportunidad perfecta para los equipos salvadoreños.