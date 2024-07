Sindicatos exigen a la CNE mantener fecha de elecciones

Gabriela Sandoval

Bases Magisteriales Salvadoreñas, ANDES 21 de junio, Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO) y el Sindicato de Docentes de Una Educación para Todos (SINDOPETS) exigieron a la Comisión Nacional de Elección que mantenga la fecha de votaciones para elegir a los Miembros del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), que estaba prevista para el 12 de julio de este año.

“Nosotros no queremos especular, pero en virtud de una elección tan grande que afecta los intereses de más de 40,000 profesores a última hora, es sospechoso. Puede parecer que como no se lograron los objetivos electorales pretendidos, por eso se cambiaron las reglas del juego cuando estamos a pocos días de finalizar la campaña electoral”, dijo Francisco Zelada, de SIMEDUCO. El ISBM detalló en mayo que la elección de la Comisión, la cual norma todo el proceso electoral de los candidatos para ser miembros (tres docentes propietarios y tres suplentes) del Consejo Directivo del ISBM, se llevaría a cabo el día 12 de julio de este año. Sin embargo, la Comisión Nacional de Elección cambió la fecha por “razones desconocidas” el lunes 1 de julio y la trasladó al sábado 13 de julio. “El problema fue que había sido un acuerdo de la Comisión que las elecciones fueran el viernes 12 de este mes. Sin embargo, hay oposición del ministro de Educación a que sea el viernes. Nosotros le pedimos al señor presidente de la República que ponga en orden a este ministro porque él quiere que sea sábado, cuando es descanso”, agregó Jorge Villegas, secretario general de Bases Magisteriales.

Villegas mencionó que el Ministerio de Educación no ha dado explicación del cambio de fecha, pero hay especulaciones de que se hará para que haya una baja en las votaciones. “Es una especulación nuestra (…) que la votación sea mínima, que no pase de mil por decir algo y somos 43,780 docentes. No sabemos cuál es la intención”, dijo.

Los sindicatos manifestaron que el sábado al que cambiaron la fecha, los docentes se dedican a “tareas del hogar, clases de modalidades flexibles y otras ocupaciones”. “Muchos docentes trabajan el sábado en dar clases a distancia; muchas madres docentes lo que hacen los sábados es dedicarse a hacer las compras del súper y hacer las tareas del hogar, entonces, es un día de descanso”, indicó Villegas.

De esta manera, exigieron que la Comisión revoque el acuerdo del cambio de fecha, porque ya “se comunicó por diversos medios y formas la fecha del día 12 al Magisterio Nacional”. Además, la presidenta del ISBM, Silvia Azucena Canales Repreza, ya había mandado a publicar en varios periódicos el día de la elección. Finalmente, los sindicatos manifestaron que “han presentado recursos de reconsideración, debido a que ese cambio es totalmente ilegal”.

