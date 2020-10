SILVESTRE DANGOND presenta LAS LOCURAS MÍAS

SONY MUSIC/ @SAmigosCoLatino

Uno de los discos más esperados de un artista consagrado que ha llevado el vallenato a ser considerado transatlántico, ve parcialmente la luz con el lanzamiento del primer sencillo del decimocuarto álbum de estudio de Silvestre Dangond: Las Locuras Mías.

La carta de presentación de este anuncio es un sencillo homónimo composición de Omar Gélez Suárez y de la que Dangond expresa sentimientos muy profundos sobre su interpretación. “Yo tenía tiempo de no cantar y de sentir un vallenato de esta forma: ¡para enamorar! – Es más, me acuerdo cuando lancé ‘Mi Amor por Ella’porque tiene un sonido vintage que me regresa a los años de mis comienzos”, cuenta Silvestre Dangond.

Grabado entre Cucayo Records en Bogotá; Valledupar, en los estudios de Valbuena Records y El Cuarto, en Miami, Las Locuras Mías contó con la participación de Lucas Dangond en el acordeón y la producción de Silvestre Dangond, Beto Urieles y Roland Valbuena Jr. La mezcla fue realizada por Carlos Álvarez junto a Luis Ortega y la masterización estuvo a cargo de Fuller Sound Miami.

La producción discográfica tardó cerca de 8 meses y contó con la participación de la banda de Silvestre:

Bajo: Nemesio Gómez

Caja: Adelmo ¨Memo¨ Granados

Congas: Giovanny García Aspriella

Guacharaca: Reynaldo Ortiz

Guitarras: Egenio ¨Geño¨ Gámez

Timbal: Felipe Noriega

Teclado y programación: Beto Urieles y Luis Ortega

Coros: Roland Valbuena, More Ovalle, Roland Valbuena Jr.

Vocal Couch: Luis Ortega

Caja: Tito Castilla

Guacharaca: Jesualdo Ustaris

Acordeón: Juan José Granados/Jimmy Zambrano/Lucas Dangond

Congas: Hector ¨Tico¨ Rojano en ‘Tengo un Dios’

“Es la típica canción que hace todo por uno. Hacen todo por uno porque uno no tiene que hacer nada, solo dedicarla. Está tan clara que cualquiera cede a las pretensiones”, concluye Dangond, que en días recientes también anuncio que la salida del disco, planeada inicialmente para el 21 de febrero de 2021, se haría en el momento en el que las 50 mil copias físicas destinadas a preventa a través de la página oficial, se agotaran y la meta fuera cumplida. “Las Locuras Mías sale cuando ustedes quieran que salga”, anunció el vallenato.

Por su parte, Silvestre anunció también el concierto virtual en vivo que dará el 21 de noviembre desde Valledupar, con el emblemático Río Guatapurí como escenario para la fiesta musical. El show abrió boletería desde el pasado 7 de octubre y se puede obtener más información en www.lacajademusica.live

Finalmente, el video que acompaña el sencillo, asistido y post-producido por el director de fotografía JoséVergara y Frankie Jazz, muestra a Silvestre y su familia en situaciones que el cantante quería retratar y que durante el aislamiento le permitieron a Dangond explorar con más profundidad conceptos y detalles de su nueva producción. “Los videos son una esencia mía. Me gustan con mucho colorido, muy divertidos. Y estos tienen mucha esencia a lo que rodea este álbum”, concluye Silvestre.