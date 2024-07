Se eleva a seis niños fallecidos por dengue

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El ministro de Salud, Francisco Alabi, informó sobre la muerte de dos niños por dengue en el país, elevándose a seis los fallecidos por esta enfermedad.

“Solicitamos a los padres de familia y cuidadores de niños a estar atentos ante cualquier signo o síntoma de alarma, aun cuando se está recibiendo atención médica privada”, publicó el funcionario en redes sociales.

Las autoridades de Salud indicaron que los más afectados por esta enfermedad son los menores de 10 años quienes no tienen defensas contra los serotipos de dengue presentes en el país.

El dengue es una infección causada por el zancudo Aedes aegypti, y esta época es propicia para su propagación, debido a los inicios de la lluviosa, el zancudo utiliza los ambientes húmedos y recipientes con agua para depositar sus huevos y reproducirse.

El Ministerio de Salud enfatizó que las jornadas de fumigación se están llevando a cabo, de forma simultánea y en distintos puntos del país, a través de un abordaje integral contra el dengue, por ello, es necesario que toda la población se sume a eliminar los criaderos de zancudo.

Entre tanto, el director general de Protección Civil, Luis Amaya, consideró necesario que la población ayude en la destrucción de criaderos de zancudos, permitiendo que los equipos gubernamentales de fumigación o inspección antivectorial ingresar a sus casas.

“La fumigación no es letal para personas ni mascotas, los salvadoreños deben tomar medidas más tradicionales para proteger a sus familias, tales como el uso de repelentes o mosquiteros”, sostuvo.

Amaya hizo un llamado a los padres de familia a no esperar que los niños lleguen a una situación crítica para pasar consulta, así como no automedicarse, en la mayoría de los casos, el dengue, si se trata desde un inicio, no puede llevar a una letalidad.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), no hay una medicina especializada para tratar el dengue, cuya infección puede ser asintomática o evidenciarse con síntomas que van desde una fiebre moderada a una fiebre alta e incapacitante, dolores de cabeza, dolores musculares y sarpullidos.

El 3 de julio pasado, la Dirección General de Protección Civil decretó una alerta roja para todo El Salvador por dengue, en ese momento había cobrado la vida de tres menores de edad.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...