Se deben medir riesgos ante impacto negativos de la minería, dice experta

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“Toda actividad extractiva tiene un impacto y en El Salvador, creo que ese impacto será más grande porque es difícil no encontrar una zona que no esté poblada”, dijo la investigadora científica, Claudia Vega.

Profesional en veterinaria con una maestría en salud y medio ambiente y doctorado en química análitica, actualmente indaga sobre la contaminación ambiental en la Amazonía del Perú, por la minería artesanal con mercurio, comentó en entrevista exclusiva con Diario CoLatino, Claudia Vega.

– ¿Qué futuro tiene un país densamente poblado y de poca extensión territorial con la minería?

Toda actividad extractiva genera un impacto, y esto de la minería va a generar un mayor impacto si es a cielo abierto por la pérdida de ecosistemas y la pérdida de paisaje.

Además, ya El Salvador de por sí es un país altamente depredado; creo que el impacto a nivel de servicio ecosistémico ( beneficios que aportan los ecosistemas al ser humano), va a ser grande porque ya estamos mal de esos recursos naturales.

El impacto potencial de la minería es bastante alto, y el problema o lo más preocupante -para mí-, es que no se tienen datos, ¿no se sabe qué se tiene?, ¿no se sabe qué se va a perder?, si estamos bien o estamos mal.

Que alguien diga, “si este río ya está contaminado”, entonces ¿sólo por eso le voy a poner más contaminación a ese cuerpo de agua? De nuevo repito las industrias extractivas existen y El Salvador tiene oro y varios de esos elementos que se extraen con minería. Pero tenemos que medir los riesgos y ver sí esa ganancia económica vale la pena, frente a los impactos negativos.

– ¿Existe para usted la minería verde o sustentable?

La minería verde o sustentable -para mí-, son palabras contradictorias, sólo la palabra sustentable significa que se puede sostener a largo plazo, sin impactar, y ahora verde, pues mucho menos.

Podríamos tener una minería responsable, pero para tener ese tipo de minería tenemos que saber lo que estamos haciendo y eso pasa con una línea de base y con indicadores de contaminación, indicadores ambientales, indicadores de salud y sociales, y luego evaluar toda esa información y si ese impacto será muy negativo o puede ser soportable sino no puede ser una minería responsable, así de simple.

Tampoco podemos delegar esta medición de indicadores a las personas que están realizando esta actividad de la minería, porque serían juez y parte. No habría ninguna objetividad si la empresa que está extrayendo y sale beneficiada con la extracción de metales, es la responsable de la verificación y fiscalización de esta industria.

Tiene que haber órganos paralelos e independientes los responsables, para esta evaluación, y eso significa que no esté comprometido su juicio para fiscalizar los indicadores que medirán los impactos en el medio ambiente.

– ¿Considera que un país activamente sísmico tendría problemas con la minería?

Sí, estoy de acuerdo, la gente puede temer la ocurrencia de un desborde de pilas de cola y es un problema que puede darse. Es por esto que se debe hacer un estudio independiente al de la compañía minera.

Que sea un estudio con experticias locales para realmente tener conocimiento del impacto que va a tener y evaluar si ese impacto que se va a tener vale la pena.

Es así, ¿vamos a sacrificar a la población para ser más ricos?, o ¿vamos a ser más ricos pero vamos a respetar la salud de la población y la salud del ecosistema?, son las preguntas que se deben evaluar.

– ¿El cianuro va a contaminar los ecosistemas?

Si el cianuro es bien manejado no. Es una herramienta que se usa en varias minerías y si es altamente tóxica, pero se tiene que tratar para quitar la toxicidad.

Hay formas de manejarlo para que no tenga impacto. Sin embargo ¿qué es lo que se hará aquí?, esa es la gran pregunta. No sabemos si van a seguir monitoreando cada parte del proceso y que cada fase que tiene que estar cumplida para no causar impacto es necesario, y eso no sabemos.

– ¿Quiénes deben medir esta actividad, organizaciones ambientalistas o el gobierno?

Yo creo que podrían ser los dos, y es más, creo que pueden participar varias entidades y ver este proceso. Porque cuando un resultado es real tiene que dar lo mismo para ambos. O sea, si lo evalúa la oenegé o si lo hace el gobierno tiene que dar el mismo resultado, porque los análisis químicos son objetivos, además, hay formas de comparar los análisis químicos porque no está en juego mi juicio sino lo que estoy midiendo.

– ¿Cómo se realizan estas mediciones ambientales?

Existen metodologías para todas estas mediciones. De hecho, conozco a un investigador suizo que desarrolló una metodología para aplicar a una zona en África, antes de hacer las actividades extractivas.

La misma metodología puede servir para dar la respuesta que el impacto será negativo o si el impacto no será negativo o será neutro. Para esto sirven las metodologías que se diseñan para contraponer impactos negativos y positivos y así ver al final cuál es mayor.

Eso es objetividad, porque si están usando una metodología objetiva el resultado será imparcial, pero si yo voy a estar a cargo de juzgar esos impactos, y al final soy de quienes se van a beneficiar, entonces, esto ya quita la ecuanimidad del resultado.

– ¿Podría El Salvador sobrevivir un impacto de esta industria extractiva?

Hay información y literatura suficientes sobre la minería. No obstante, lo qué van hacer aquí, de eso no hay información y no podemos generalizar lo que va a pasar en todas las áreas y sus ecosistemas.

Y suele haber gente que hace esto de comparar países más grandes y países más pequeños. Aquí, realmente se necesitan datos de acá o al menos de sistemas con características similares y un estudio previo, es lo mínimo, y es lo que se tiene que hacer antes de iniciar una actividad extractiva.

Se tiene que evaluar las condiciones del lugar, se tiene que evaluar a qué distancia está de poblaciones el proyecto minero. Qué tan cerca de las fuentes de agua estará, cuáles son los potenciales peligros o sea, esto no es inventar la rueda, son metodologías que ya existen.

