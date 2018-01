Río Lempa, la espina dorsal de la región que está siendo ahogada

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

Pedro Cabezas, de la Coalición de Aliados Internacionales frente a la Minería, afirmó que la muerte de los peces, aguas arriba, de la cuenca del río Lempa, que comparte El Salvador con Guatemala y Honduras, debería ser motivo de análisis y de una búsqueda tripartita por las aguas transnacionales y por la vida de los pueblos en la región.

“Nosotros hemos denunciado ya este tipo de contaminaciones que provienen de los monocultivos. Aquí en El Salvador, en el Bajo Lempa, donde se relaciona el uso indiscriminado de agrotóxicos, fumigaciones extremas en el terreno y aéreas, las quemas y otros factores, están provocando la muerte indiscriminada de las especies en los ríos. Y esto es grave”, dijo a Diario Co Latino.

¿Cómo lidiar con las aguas mieles del café?

-Sobre las aguas mieles es materia orgánica, pero igual roba el oxígeno al agua y contamina el medioambiente y se convierte en una gran amenaza junto a otros monocultivos de la zona. Por tanto, lo que debemos hacer es una lucha social entre todos estos países, para ir resolviendo todos estos problemas como región y país.

¿Cuáles serían las propuestas ante estos problemas de contaminación?

-Tenemos en El Salvador una propuesta de un tratado regional del CEICOM, y creo que es importante esto, porque si vamos a denunciar un fenómeno similar a las aguas mieles o los agrotóxicos y la destrucción del medioambiente, que se relacionan a la agroindustria y monocultivos en el país. Y también es importante compartirlo a nivel regional.

CEICOM ha propuesto un Tratado de Agua Transfronterizo, que debería ser retomado por la Cancillería de El Salvador y dialogar con los gobiernos de toda la región y asegurar este tipo de temas. Claro, dentro de la soberanía que estos gobiernos tienen de implementar sus métodos de desarrollo económico, de proteger su soberanía y no generar condiciones que potencien conflictos sociales a mediano o largo plazo.

¿Cómo articular estos esfuerzos colectivos?

-Sería bueno retomar este tema de las aguas contaminadas, a nivel público e introducir el Tratado de Aguas Transfronterizas, porque no solo los monocultivos están afectando las aguas, hay diversas clases de contaminación. Y recordemos que nos conviene realizar este esfuerzo, porque solo tenemos un río que es la “espina dorsal” de El Salvador… nuestro río Lempa.

Y si está altamente contaminado aguas arriba y lo seguimos haciendo aguas abajo, entonces, si es nuestra fuente de vida, la estamos destruyendo. Y por lo menos a nosotros como salvadoreños nos compete demandar de nuestras autoridades nacionales que realicen un trabajo a nivel del Sistema Centroamericano, y aquí cabe un tratado de aguas transfronterizas.

¿Cuáles serían los ejes para coincidir en los esfuerzos colectivos?

-El tratado podría tener varias formas, pero lo más importante es generar zonas de amortiguamiento en las cuencas compartidas, que sean zonas protegidas por todos los países y se asegure donde no se podrán desarrollar industrias que son contaminantes al medioambiente y asegurar que las agroindustrias cuyo desarrollo económico que ocurren en un lugar de la frontera deberá ser en colaboración con el otro país.

Si se tiene una cooperativa de cafetaleros, ¿por qué no trabajamos unidos?, porque los ecosistemas de la región son similares, se puede decir, ¿por qué no trabajamos con los guatemaltecos para asegurar que el trabajo que están haciendo no afecte a El Salvador y viceversa?

Así también desarrollar proyectos económicos en conjunto entre las comunidades de Honduras o Guatemala y hay ejemplos claros, en Panamá y Costa Rica tienen zonas de desarrollo turístico que son zonas conjuntas entre ambos países que lo hacen juntos. Han nombrado una comisión bilateral donde se desarrollan sus temas, ejecutan sus proyectos y así se protegen los intereses de las comunidades.

¿Qué más afecta las aguas transfronterizas?

-Para nosotros como país tener la Ley de Prohibición de la Minería Metálica es bueno, pero aún vulnerable, porque no sabemos si esa ley puede cambiar en cualquier momento de existir un cambio en la correlación política en la Asamblea Legislativa, a partir de las próximas elecciones.

Y si la derecha gana fuerza en la Asamblea podría haber una derogación de algunos artículos en la actual ley, y no olvidemos que uno de los candidatos a la presidencia del partido ARENA tiene vinculaciones con Frank Giustra y Bill Clinton, quienes son magnates mineros. El tema de la minería es delicado, es vigente y tiene otras dimensiones como la política y ahora regional nos afectará, por tanto debemos como pueblo visualizar el tema y formar alianzas con otras organizaciones regionales que trabajan en otros países y tratan de regular a la agroindustria y las mineras. Está en juego la zona fronteriza del río Lempa con monocultivo y mineras entre Guatemala, Honduras y El Salvador y no estamos mintiendo, podemos ver la afectación de su caudal, su biodiversidad acuática que la amenazan las aguas mieles, agrotóxicos y la minería.