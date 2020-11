Resultado electoral de EE.UU. se define voto a voto

Washington/Prensa Latina

Estados Unidos continúa hoy el escrutinio de los votos en los seis territorios que aún no se adjudican un ganador entre el demócrata Joe Biden y el presidente, Donald Trump.

Biden tiene 253 votos electorales por 214 de Trump, aunque otras fuentes como The Associated Press le adjudican 264 al exvicepresidente del Gobierno de Barack Obama, provenientes de Arizona, que todavía no finaliza el escrutinio.

Se necesitan 270 para alcanzar la presidencia y el rival del mandatario lidera en cuatro Estados clave.

En Pensilvania (20 votos electorales), Biden está en cabeza por cinco décimas porcentuales; saca 28 mil 833 votos a Trump y el escrutinio está al 96 por ciento, aunque las autoridades estatales tardarán aún algunos días en alcanzar el 100 por ciento.

Por su parte, en Georgia (16 votos electorales) también lidera el demócrata por la mínima, solo una décima porcentual, siete mil 248 papeletas.

Falta poco menos del dos por ciento por escrutar, que corresponde a algunos votos enviados por correo y a personal militar en el extranjero.

El margen es tan ajustado que, por una ley estatal, se tendrá que ir al recuento de todos los votos.

Arizona (11 votos electorales) tiene al exsenador por Delaware por delante, aunque el magnate republicano ha ido paulatinamente estrechando el margen.

Con el 97 por ciento escrutado, la ventaja es de 0,9 por ciento, una distancia de 29 mil 861 votos.

Nevada (6 votos electorales): Biden se despega de Trump y ya le saca un 1,8 por ciento; eso son 22 mil657 votos, cuando el escrutinio es del 93 por ciento.

El condado de Clark (Las Vegas) tiene previsto informar dos veces al día en los próximos días de nuevas actualizaciones de voto.

Carolina del Norte (15 votos electorales) da ventaja a Trump aventaja en un 1,4 por ciento, 76 mil 515 votos.

El margen se ha ido ensanchando a favor del presidente cuando el escrutinio es del 98 por ciento, mientras el estado tiene de margen hasta el jueves 12 para completar el escrutinio.

Por último, está Alaska (3 votos electorales), donde el escrutinio está parado al 56 por ciento, ya que solo se contaron las papeletas del día de las elecciones y faltan las enviadas por correo, que se contarán la próxima semana.

Trump obtiene allí un 62,9 por ciento y Biden un 33.

Un mayor número de votos que de costumbre y las medidas para frenar el coronavirus son los dos motivos que la agencia de noticias Associated Press señala como la causa de que el conteo de las elecciones entre hoy en su cuarto día tras los comicios.

En 2016, Trump venció a Hillary Clinton con 63 millones de votos frente a 65,9 (el presidente obtuvo menos voto popular pero logró más votos electorales), mientras que hasta el momento Biden cosecha 74,3 millones de papeletas por 70,2 Trump.

Esto significa que alrededor de 15 millones de personas más votaron el martes que hace cuatro años.

Además, el voto por correo y adelantado batió un récord este año con 101 millones de papeletas, algo más del doble que la anterior marca de 2016.

Algunos estados permitieron iniciar el escrutinio antes del día de las elecciones, pero otros no, e incluso varios dieron la posibilidad que los votos lleguen varios días después del 4 de noviembre, por lo cual habrá territorios que no podrán declarar el 100 por ciento de sus papeletas hasta que pasen varios días.