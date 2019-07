Presidente supervisa remodelación del parque Cuscatlán

Yaneth Estrada

@caricheop

El presidente de la República, Nayib Bukele y su esposa Gabriela de Bukele junto a representantes de The Howard G. Buffett Foundation, GlasswingInt, USAID y la alcaldía de San Salvador supervisaron la remodelación al parque Cuscatlán.

“Esta es una muestra de un trabajo en equipo. Nosotros como alcaldía (de San Salvador) nos involucramos en mayo de 2015, pero (esto) ya estaba en la mente The Howard G. Buffett Foundation, GlasswingInt y USAID”, dijo el mandatario.

Asimismo enfatizó que la visión de la obra es de carácter holístico, en función de la comunidad, amable con el entorno, de carácter inclusivo y con el objetivo de reducir los altos niveles violencia que registra el país.

“Este proyecto no es una cosa política, este es un proyecto de país que trasciende administraciones. Esto se trata de qué es que queremos, y no tiene nada que ver, es decir, no está de la mano con el Plan de Control Territorial pero es la prevención de violencia por excelencia y la recuperación de espacios públicos”, aseguró Bukele.

Cabe destacar que la recuperación y dinamización de espacios públicos, fue presentado por primera vez al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia el 15 de enero de 2015, bajo la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén, siendo alcalde el ahora presidente Nayib Bukele que comprende etapas, desde El Salvador del Mundo hasta la Avenida Independencia.

Una inversión de todos

De acuerdo a los administradores, el parque se encuentra en su última fase de remodelación (90 %), con un enfoque de inclusión social. La inversión ha sido de más de 10 millones de dólares por parte de The Howard G. Buffett Foundation, 7.4 millones de dólares de USAID y un complemento de 4 millones de dólares de la alcaldía de San Salvador.

La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes recalcó que “la alianza de asocios públicos y privados ha permitido hacer realidad este sueño de contar con un espacio seguro, donde las familias salvadoreñas puedan participar en actividades culturales, deportivas y de educación en temas de medio ambiente”. “Para que las personas crean que los cambios son posibles es necesario que se vean. Yo creo en la gente de El Salvador y en su potencial de crear un mejor futuro, para ellos mismos y su país. La transformación de este parque es un reflejo de lo que es posible cuando trabajamos juntos hacia una meta compartida”, aseguró Howard G, Buffet, quien también invierte 25 millones de dólares en un laboratorio científico con banco de ADN para combatir el crimen, donó vehículos a la policía y se comprometió con otros 5 millones de dólares para continuar las mejoras a las instalaciones recreativas.