Presidente Bukele pide que asignen $50 millones para FOMILENIO II

“Me comprometo a sancionarlo, si va puro, que vayan directamente para FOMILENIO, les compartimos el crédito que la gente vea que, sí pueden ser razonables a veces, piensen en los empleos que se van a perder, que ya no se van a ganar en las afectaciones para la industria salvadoreña”, dijo el presidente de la República, Nayib Bukele, quién pidió a la Asamblea Legislativa que asignen los fondos para FOMILENIO II.

El mandatario hizo un llamado a los parlamentarios para exigir que respondan a los fondos FOMILENIO II, fondos que debieron ser aprobados desde el anterior gobierno, explicó. “hagan su trabajo, es bien fácil, hagan su parte, aprieten el botón y con eso podrán darle al país esas obras que son mucho más de $50 millones”, afirmó.

Esto ante la solicitud del Ministerio de Hacienda, realizada el lunes en horas de la mañana, en la que pidió a la Asamblea aprobar estos fondos y convocar a una plenaria extraordinaria para atender estos llamados.

Bukele reiteró que el decreto legislativo 640 es independiente al decreto 608 y que las reformas realizadas por los diputados de la Asamblea Legislativa no tienen fundamento. “No hay ningún dinero y los diputados lo sabían”, sostuvo.

Bukele culpó a los parlamentarios de que el FOMILENIO II esté en riesgo, ya que pretendieron engañar a sus alcaldes y quitar fondos para la atención de la pandemia por COVID-19.

“Tenemos un compromiso de continuar esas obras, la gente de FOMILENIO nos ha pedido dos cosas: la primera es la creación de un ente que termine estas obras y la otra es poner los fondos que el estado debe asumir que son $50 millones de dólares”, afirmó el mandatario.

El mandatario no explicó porqué no puso en el presupuesto del presente año los fondos para la contrapartida del FOMILENIO II.

Nuevos embajadores

El presidente de la República, Nayib Bukele recibió, este lunes, las credenciales de cinco embajadores de los países de: Belice, Italia, Alemania, Japón y España. Todos sostuvieron una reunión con el mandatario al presentar sus credenciales que los acreditan como representantes diplomáticos de sus países.

Por Belice, presentó su credencial, Margareth Juan, por Italia, Edoardo Pucci, por la República Federal de Alemania, Peter Woeste, por Japón, Ariyoshi Katsuhide y el embajador del Reino de España, Carlos de la Morena Casado.