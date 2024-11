Posibles fallas en el sistema del INABVE afecta entrega de pensión

Redacción YSUCA

El Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Ex combatientes (INABVE) anunció esta semana la suspensión de la entrega de pensiones a 20,248 beneficiarios por no cumplir con los requisitos contemplados en los artículos 2 y 3 de la Ley del INABVE. Tanto veteranos de la Fuerza Armada como excombatientes del FMLN manifestaron su preocupación y molestia, ya que no recibirán su pensión.

Un excombatiente de la Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN señaló que varios veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes están molestos, ya que los errores encontrados están relacionados con el sistema informático del INABVE y no es responsabilidad de los beneficiarios.

De acuerdo con la información, se han encontrado errores en la redacción de nombres o en el cruce de información. Los beneficiarios de las pensiones mostraron su inconformidad por los “errores” en un sistema que puede perjudicar la entrega de dinero a los veteranos.

Según el excombatiente, algunos empleados han brindado mala información a las personas debido a que desconocen el caso, obligando a los beneficiarios a iniciar juicios de identidad cuando el error proviene del sistema. Esto les obliga a incurrir en más gastos, pese a no tener ingresos, agregó.

Sin embargo, explicó que, tras la presencia de veteranos y excombatientes en las oficinas, ya se está trabajando para solventar el problema y reactivar las pensiones a los más de 20 mil beneficiarios.

Recomendó a los excombatientes del FMLN y veteranos de la Fuerza Armada revisar la nómina. Si aparece en dicha lista debe presentarse al INABVE a solventar las observaciones. Esta la puede encontrar en el sitio web de la institución https://www.inabve.gob.sv/ download/listado-de-personas- observadas-en-el-registro- inabve/ o llamar al call center 2522-9292.

Las asociaciones de veteranos y ex combatientes esperan que la institución agilice el proceso, pues muchos son personas de escasos recursos que viven de esa pequeña pensión.

