Posibilidades de vida

En las siguientes líneas cuestionaré y propondré un cambio de sentido a la palabra vida. “Defendamos la vida”. Exclama la gente que defiende uno de los elementos más importantes que poseemos los seres humanos. Sin embargo, ¿qué tipo de vida tenemos en mente cuando leemos la anterior exclamación. ¿La vida? De qué tipo de vida estamos hablando ¿la vida ambiental, siendo flora o fauna?, ¿la vida humana?

¿Qué entendemos por vida? Hay muchas alternativas para dar cuenta sobre el origen de la vida. Aquí no nos meteremos en esa discusión, pero considero apropiado para fines expositivos mencionarlos. Por un lado, tenemos explicaciones religiosas donde cada una expone un relato diferente, en cambio, la ciencia propone teorías como el “Big Bang”, igualmente, está la tesis sobre el evolucionismo. Por tanto, siempre ha existido argumentos y perspectivas para explicar la vida y su sentido. Ahora bien, considero que lo importante hoy en día es fortalecer una perspectiva de vida que nos ayude a desarrollarnos como personas. Esto es obvio, es lo que debe tener una sociedad. Sin embargo, ¿logramos construir las condiciones para proteger nuestras aptitudes? Martha Nussbaum habla de la importancia de la creación de posibilidades para lograr un desarrollo humano. Para lograr esto, debemos de tener en cuenta que cada persona posee unas capacidades innatas que deben ser identificadas, protegerlas, y desarrollarlas.

Esta perspectiva apuesta por un desarrollo justo y equitativo del ser humano. Martha Nussbaum, considera que esta visión: “concibe a cada persona como un fin en sí mismo y no se pregunta por el bienestar total o medio, sino también por las oportunidades disponibles para cada ser humano”. Pp-38 Esto es importante para nuestro contexto latinoamericano. Ya que, la protección de la vida iniciaría desde acá, desde el convencimiento de que cada persona que nazca dentro de este sistema debe protegerse pensando en las capacidades que posea cada niño o niña.

Así púes, se estaría brindando una solución ante uno de los grandes retos de las sociedades latinoamericanas. Niños y niñas en situación de calle. Con esto quiero decir que, cuando escuchemos la exclamación: “Defendamos la vida” debe pensarse desde esta perspectiva que cuide y protege a los seres humanos desde la niñez, cuidando de manera pedagógica sus capacidades y apostando por ellos como un fin en sí mismo como dice Martha N. De esta manera, ayudaríamos mucho más a las madres y padres que nos ofrecen desde verduras hasta limpieza de nuestros vehículos en los semáforos.

Por esto, es sería de mucha importancia empezar a ver esta propuesta como una gran apuesta al desarrollo de una sociedad.

Porque, no sólo se estaría atacando al problema social como puede ser la niñez en situación de calle. También se está cambiando la razón que entraña en nuestra sociedad. Siendo esta, una sociedad individualista, egoísta y violenta. En la cual no importa nada más el que tiene las posibilidades económicas para poder desarrollarse.

Al mismo tiempo se estaría cambiando el sentido de lo que llamamos vida. En ese caso, vida no sólo sería este significado simple de poseer vida o sentirse con vitalidad. Por lo tanto, ante la exclamación: “Defendamos la vida”, no se debe de entender la carencia de vida, o vitalidad. Más bien, como apostaba el Padre Ignacio Ellacuría, la realidad histórica (siendo precisos, la salvadoreña) es aquella donde no exista “empobrecimiento”. Y el empobrecimiento acá debe de entenderse no como aquellas personas que no posean recursos económicos. Si no, como exponemos desde la perspectiva de Martha. El empobrecimiento es aquel donde no se protejan las capacidades de cada ser humano. Por eso, es importante la saberse involucrar emocionalmente desde la niñez. Porque no se está educando al niño o niña con el propósito de dominar, más bien, de cuidar su capacidades como proyecto de vida, de desarrollo hacía su futuro y el de la sociedad al que debe de aportar.

Así mismo, es importante la protección de los derechos humanos, porque no son solamente la guía que nos recuerda velar porque todos poseamos educación digna, o acceso a recursos básicos. Más bien, en el fondo apelamos a la protección de nuestra vida como una constante proyección hacía lo que podemos llegar a desarrollarnos humanamente.

