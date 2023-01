¿Por fin qué pasó con Benzema en Qatar?

París/Prensa Latina

El mundial de fútbol terminó, Argentina salió campeona en Qatar y Lionel Messi y Kylian Mbappé fueron las grandes estrellas del torneo, pero una pregunta sigue en la mente de muchos: ¿Qué pasó realmente con Karim Benzema?

El delantero del Real Madrid y flamante Balón de Oro llegó al campo de entrenamiento de Francia en suelo qatarí como una de las figuras a seguir en el evento cumbre, sin embargo, de repente todo terminó para él, y de la noche a la mañana se esfumó de la sede mundialista.

Benzema arribó a Doha con dudas por su forma física y el lastre de lesiones que le dieron pocos minutos con los merengues en jornadas previas; y muy pronto los temores se confirmaron, cuando el 19 de noviembre, tras su primera práctica colectiva, se anunció un nuevo problema, esta vez en el cuádriceps, un músculo situado en la parte anterior del muslo.

El goleador de 35 años quedó fuera de un mundial en el cual Les Bleus cayeron en la final en la tanda de los penaltis contra la albiceleste, dando lugar a rumores, especulaciones y a muchos artículos de medios que suelen estar bien informados en el ámbito del fútbol.

En su momento, el diario L’Équipe mencionó las complicadas relaciones entre el nativo de Lyon y el director técnico galo, Didier Deschamps, citando que este último no reaccionó bien ante el hecho de que el premiado con el Balón de Oro dejara de reconocerlo en los agradecimientos por el galardón durante la ceremonia de entrega.

Las celebraciones de Argentina, algunas polémicas como la de su arquero Emiliano Martínez, y el “Qué miras, bobo” espetado por Messi centraron por un tiempo las publicaciones después de la final, pero faltaba bastante por decir del caso Benzema, quien aportó leña al fuego con “disparos” en las redes sociales. “Ça ne m’intéresse pas” (Eso no me interesa), escribió en Instagram a dos días del duelo por el título en el estadio Lusail, para después señalar el 19 de diciembre el fin de su participación internacional con Francia.

¿CONSPIRACIÓN CONTRA BENZEMA?

Ya cerca del adiós al 2022, Karim Djaziri, un exagente del jugador identificado como alguien todavía cercano a la estrella, avivó el asunto, al asegurar en Twitter que el futbolista estuvo apto para actuar a partir de los octavos de final.

Según Djaziri, tres especialistas le confirmaron el diagnóstico de que el delantero de 35 años recién cumplidos estuvo listo desde el choque de octavos frente a Polonia, “al menos para estar en el banquillo”.

“Por qué le pidieron dejar el equipo tan rápido”, cuestionó en la propia red social.

La víspera, el periodista de la cadena RMC Sport Daniel Riolo divulgó más elementos que dieron la vuelta al mundo, incluso, consideró que el veterano mereció más respeto y hasta llamó su presencia en el vestuario “un problema” para Deschamps.

De acuerdo con Riolo, al atleta lo forzaron en los entrenamientos, cuando él no quería, y se lesionó, coincidiendo en que pudo sentarse en el banquillo contra Polonia y estar totalmente operacional frente a Inglaterra en cuartos.

El editorialista criticó la rápida salida de Benzema del equipo y alegó además que algunos de sus compañeros no se vieron descontentos con su partida, en particular Antoine Griezmann, el arquero y capitán, Hugo Lloris, y su competencia en la alineación Olivier Giroud, mientras al estelar Kylian Mbappé “eso no le daba ni calor, ni frío”.

Hasta aquí huele a que el madridista no era bienvenido en Les Bleus, y a que la lesión en su primera práctica mundialista en suelo qatarí vino como anillo al dedo a sus detractores, aunque las historias siempre tienen varias caras, aun cuando una de ellas, el perjudicado, no parezca de momento muy interesado en aportar su versión.

LA DIRECCIÓN SE DEFIENDE

Las opiniones de Riolo contaron con gran repercusión global, y tal vez ello explique las reacciones de voces de la dirección del equipo francés en la propia RMC Sport.

Esas fuentes, no mencionadas por sus nombres, aseveraron a la cadena que fue Benzema quien decidió dejar Qatar bien rápido para regresar a Madrid.

Asimismo, esgrimieron que el asistente del jugador gestionó un avión privado, pese a la voluntad de la selección de correr con los trámites y los gastos del billete de salida.

Karim pudo quedarse más tiempo en el campo de entrenamiento y despedirse de sus compañeros, pero fue su decisión viajar rápido, ampliaron.

RMC Sport también citó declaraciones sobre dificultades de comunicación de parte del delantero en las semanas previas y lagunas relacionadas con su condición física.

El caso no parece terminar aquí, y se antoja clave la opinión del protagonista, aunque nada cambie.