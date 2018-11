Personal policial avanza en su carrera profesional con ANSP

En los últimos 9 años, la Academia Nacional de Seguridad Pública ha impartido 24 cursos de ascenso, beneficiando a 3,169 oficiales.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Este grupo marca un hito en la historia de nuestra Policía Nacional Civil (PNC). La VI promoción del Curso de Ascenso a Inspector Jefe está conformada por un grupo que en su inmensa mayoría viene del nivel básico”, es decir, fueron primero agentes, reconoció el ministro de Justicia y Seguridad Pública Mauricio Ramírez Landaverde, que este jueves presidió el acto de ascenso de 42 nuevos inspectores jefes.

El titular de Seguridad reconoció que este curso de ascenso es el producto de un compromiso en la presente gestión de sacar adelante uno de los rezagos históricos que tenía la Policía, ya que históricamente, en los últimos nueve años, se ha apoyado a una fuerte cantidad de agentes del nivel básico para ascender en la corporación policial.

“Esta es la sexta promoción de subinspectores, van a subir a inspectores en jefe, son mandos intermedios, pero de categoría superior”, explicó el director general de la ANSP Jaime Martínez.

Asimismo, aseguró que en la historia de la ANSP se han desarrollado 36 cursos de ascenso, beneficiando a 5,648 agentes policiales. Bajo la administración de Jaime Martínez se han completado 24 cursos de ascenso, beneficiando a 3,169, lo que representa el 67% del total de ascensos en 26 años de la institución.

El director de la PNC Howard Cotto invitó a los 44 nuevos inspectores jefes a ponerse a la altura de las circunstancias que los han llevado hasta su formación, que asuman el compromiso con la población salvadoreña.

“Ninguno de ustedes me es ajeno, no hay ninguno de ustedes con el que yo no haya trabajado de forma directa e indirecta(…) con una gran cantidad de ustedes hemos buscado la forma de resolver problemas de la institución, de atender un llamado de ciudadanos que nos necesitan y al final tener la satisfacción de haber cumplido con el deber que corresponde”, afirmó el máximo jefe policial.

La Ley de la Carrera Policial establece que el personal policial será profesional de carrera, estableciendo un escalafón conformado por tres niveles y cada uno de ellos con tres categorías. Para ascender a la categoría o nivel inmediato superior, el personal policial que reúna los requisitos establecidos en la misma ley deberá someterse a las pruebas de selección respectivas y a la aprobación del curso de ascenso, que para tales efectos impartirá la Academia Nacional de Seguridad Pública, estos inspectores jefe pasaron por todos estos procesos para asumir el rol principal en la categoría ejecutiva de la PNC.