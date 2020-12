Personal del SEM denuncia destituciones arbitrarias

Oscar López

@Oscar_DCL

Personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) denunció destituciones arbitrarias, ya que un grupo de al menos veinticinco personas se les notificó su destitución, sin tener razones justificables para tomar dicha acción.

Diario Co Latino habló con una persona afectada por la medida, quien por temor a represalias pidió el anonimato, explicó que el grupo de veinticinco personas fue citado por Carlos Orellana a la sede de FOSALUD, en dicha reunión se les informó sobre su destitución y además de que serían trasladados a otras áreas del sistema de salud.

“Solo se nos informó que estamos destituidos, la excusa que nos dieron es que es una reestructuración del Sistema de Emergencias Médicas, no nos dieron ningún documento, solo se nos dijo que la orden viene de arriba”, declaró la persona afectada.

De forma individual, los trabajadores investigaron si la medida se debió a que cometieron alguna falta laboral o un error en la atención de pacientes, sin embargo, no se les entregó documentación y se les dijo que serían trasladados a hospitales o unidades de salud.

“Nuestras plazas fueron creadas específicamente para el Sistema de Emergencias Médicas, el personal que nos está sustituyendo es personal que acaba de salir, no se han graduado, no tienen experiencia. Como no se han graduado están en calidad de estudiantes y por lo mismo no están autorizados a tocar pacientes”, aseveró la persona afectada.

El personal que fue destituido fue capacitado por expertos españoles, además, durante los años que han laborado en el SEM recibieron distintas capacitaciones, lo que los faculta atender diversos tipos de emergencias médicas.

La fuente explicó que cuando se les notificó su destitución, también se tomaron otras medidas, entre ellas impedirles el ingreso a las bases operativas del SEM, está medida les podría afectar laboralmente ya que no cuentan con un documento que les respalde, por lo que pueden ser acusados de abandono de trabajo.

“No nos quieren permitir que lleguemos a las bases operativas, por eso solicitamos un documento que nos ampare por estar faltando a nuestro trabajo”, enfatizó la persona afectada.

Los trabajadores afectados también sostienen que no hay convenio con el Ministerio de Salud para hacer efectivo su traslado a la red de hospitales o unidades de salud. “No hay plazas en las que nos puedan colocar”, afirmó Sosa.

Las operaciones del SEM iniciaron en 2013 con personal que fue capacitado durante seis meses por expertos españoles y fueron certificados internacionalmente.

Durante el periodo de siete años hasta la fecha el personal se ha encontrado en constante capacitación y es personal con experiencia en el área pre hospitalaria atendiendo accidentes de tránsito, catástrofes naturales, emergencias obstétricas, atención de parto extra hospitalario, emergencias médicas de adulto y pediátricas, atención de paro cardio-respiratorio, traslados neonatales.

Además, a inicios del presente año fueron capacitados para ser los responsables y autorizados para trasladar pacientes de Coronavirus (COVID-19) a nivel nacional, pacientes que en ocasiones se encuentran en estado crítico con ventilación mecánica, por lo que durante todo el año estuvieron en primera línea en la lucha contra la enfermedad.