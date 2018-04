Para la consideración racional de toda la comunidad universitaria de la Universidad de El Salvador (UES)

Compartir ! tweet





MSc. Tito Alfredo Jacinto Montoya.

(Catedrático de la Universidad de El Salvador).

CUIDADO COMPAÑEROS: Esta estrategia de las carreras virtuales, a distancia, es un caballo de Troya: 1. Seducidos, los funcionarios UES débiles en el pensamiento crítico y los “beneficiarios” motivados por el virus de la “titulitis”, logran hacer clic con los arrulladores cantos de sirena míticos de la informática que se presentan como la mágica solución a casi todo.

2. Si ya con el método presencial siempre resulta difícil elevar los niveles de calidad educativa, considerando el proceso global de enseñanza-aprendizaje, ahora con estas “facilidades” del método no-presencial que ofrece el internet el aspecto de LA CALIDAD ACADÉMICA tanto del proceso educativo como del desempeño profesional del graduado virtual se verá muy disminuido.

3. Esta estrategia de los proyectos educativos virtuales no ven tanto la cuestión de la calidad sino más bien el de la masificación de las personas con un título universitario de una sociedad específica como la nuestra. Pero una cosa es tener un título universitario, que te determine como un profesional legalmente acreditado por un Estado corrupto, en el cual casi siempre se puede lograr cualquier cosa si cuentas con los contactos adecuados y las palancas necesarias, y muy otra es SER realmente un profesional con un título universitario con la formación verdadera en cualquier campo del conocimiento científico. Ahí está el caso del médico con mala praxis, pero tiene un título legal, la enfermera graduada que te sutura pero te deja el algodón adentro, el abogado-notario que se vende al mejor postor, el contador pícaro y el administrador de empresas que hace quebrar la empresa o que hace trampa para evadir impuestos solo por “quedar bien con el patrón”, etc.

De pronto podremos ser una sociedad colmada de gente con títulos para cualquier cosa, pero incapaces de ser verdaderamente profesionales con conocimiento científico, filosófico y ético de su profesión y de su responsabilidad con la clase trabajadora.

4. Un buen amigo europeo me hacía el mordaz comentario de que la sociedad salvadoreña es quizá la más culta del mundo porque tiene el mayor número de universidades por kilómetro cuadrado. Las autoridades de la Universidad de El Salvador se están dejando seducir peligrosamente por los discursos sugestivos de la informática. Pero veamos los hechos: examinemos el impacto negativo de la comunicación digital sobre la capacidad reflexivo-analítica de nuestra juventud, han perdido habilidad comunicativa vis a vis, no quieren pensar por sí mismos, la máquina piensa por ellos (lo consideran más fácil), no pueden realizar operaciones matemáticas sencillas porque necesitan consultar al celular o a la computadora para ver si están en lo correcto; ya no digamos si consideramos el impacto negativo en la integración real de la familia; la familia falsamente cree que está mejor comunicada gracias al celular, sin embargo son incapaces de comunicarse en el seno del mismo hogar porque todos están muy ocupados en el internet chateando en las redes sociales, el padre y la madre, por estar tan ocupados “en su mundo virtual” descuidan a la familia, etc. etc.

5. Ciertamente los dispositivos modernos de comunicación global pueden ser una buena herramienta, mientras no se demuestre lo contrario; pero es el caso que están demostrando en la práctica cotidiana ser una herramienta muy peligrosa que atenta al núcleo esencial de nuestra convivencia como sociedad, como familia, como seres de la especie humana. No en balde lanzó Marx la advertencia de que en el capitalismo “LA CREACIÓN DE DEMASIADAS COSAS ÚTILES TIENE COMO CONSECUENCIA LA CREACIÓN DE DEMASIADOS HOMBRES INÚTILES” (Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844).

6. Si seguimos la lógica hacia la que apunta el desarrollo de las muy al uso “carreras virtuales” el destino final sería la real desaparición de los profesores reales, los cuales tendencialmente serían sustituidos por las “virtudes” de las máquinas de comunicación masiva.

ES MOMENTO DE HACER UN ALTO, DE REFLEXIONAR RESPONSABLEMENTE CONSIDERANDO QUE SOMOS CONCIENCIA CRÍTICA DE LA NACIÓN. Y QUE ESTAMOS EMPEÑADOS EN IR “HACIA LA LIBERTAD” (NO A INAUGURAR UNA NUEVA FORMA DE ESCLAVITUD, LA DEL HOMBRE POR LA MÁQUINA), “POR LA CULTURA” (PERO LA PAULATINA PÉRDIDA DE CAPACIDAD DE RACIOCINIO PORQUE AHORA LAS COSAS, LA MÁQUINA, PIENSAN POR TI, ESO NO ES CULTURA, ES ANTI-CULTURA).

PRIMER LLAMADO DE LA RAZÓN…