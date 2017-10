Organizaciones civiles continúan manifestándose por el agua

Alexander Pineda

@DiarioCoLatino

La propuesta de Ley General de Aguas sigue generando reacciones, esta vez el Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC), sentó posición con respecto a la iniciativa de ley presentada por ARENA, GANA, PCN y PDC. MOVIAC, movimiento que aglutina a diversas organizaciones ecologistas de todo el país, expresó su preocupación por la intervención de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) en la estructuración de una ley reguladora del recurso hídrico y la falta de participación de otros sectores de la sociedad.

La “ANEP tiene tanto derecho a participar como lo tienen las señoras de los mercados, los panaderos, las iglesias, los sindicatos, los medios de comunicación, entonces, que haya un representante de cada uno”, puntualizó Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA).

El representante de CESTA dijo que la empresa privada no puede ser más trascendental que el resto de la sociedad civil en general en un tema tan importante como el agua. Asimismo, José Santos Guevara, coordinador general de MOVIAC, señaló que la iniciativa presentada por los partidos de derecha no responde a los intereses de las mayorías y resaltó los esfuerzos de organizaciones que día a día tratan de llevar el vital líquido a comunidades que no cuentan con él y sin embargo, no han sido tomadas en cuenta para la planeación de un marco jurídico que lleva más de una década entrampado en el seno legislativo. Guevara también denunció los intereses de ciertos grupos por incorporar el agua en los asocios público-privados, medida que según ellos, allanaría el camino a la privatización de este recurso.

“La ley de asocios público-privados puede ser usada como herramienta para apoderarse de los recursos naturales que aún posee nuestro país, el agua no debe ser vista como mercancía sino más bien como un derecho humano, al privatizar el agua están privatizando la vida del pueblo”, añadió.

Rina Navarrete, representante de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC), calificó como una “burla” al pueblo salvadoreño que organizaciones como ANEP y la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) tengan un papel preponderante en el desarrollo de una ley general de aguas cuando muchos otros sectores están siendo ignorados. Además, recordó que quienes los han propuesto para conformar una regulación son los mismos que se oponen a una reforma al artículo 69 de la Constitución de la República que garantizaría el agua como bien público.