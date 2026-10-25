New York Times reporta hallazgo de cuerpos y Bukele desmiente que sean los soldados desaparecidos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Fuentes periodísticas internacionales, encabezadas por el periódico norteamericano The New York Times y la agencia Reuters, informaron sobre el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida en las afueras de Puerto Príncipe. Las primeras informaciones indicaban que los restos podían corresponder a los cuatro aerotécnicos salvadoreños pertenecientes a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, quienes fueron emboscados y secuestrados por pandillas armadas el pasado 18 de octubre.

Sin embargo, pocas horas después de la difusión del reporte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desmintió categóricamente que los cadáveres recuperados pertenezcan a las tropas de su país, asegurando que las evidencias recabadas descartan de forma concluyente esa hipótesis.

“No son nuestros hombres. Una ONG entregó restos humanos en el aeropuerto asegurando que pertenecían a nuestros cuatro aerotécnicos. Sin embargo, los restos corresponden a un niño, a un hombre de una estatura considerablemente mayor y a una persona con uniforme de un ejército ajeno”, escribió el presidente Bukele.

Según detalló el mandatario salvadoreño a través de una declaración pública, la inspección preliminar de los restos entregados en el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe reveló graves discrepancias físicas y de pertrechos. Entre los elementos hallados junto a las osamentas se encontraron carnets de identificación militar y prendas de uniformes pertenecientes a fuerzas armadas de otros países, lo que refuerza la tesis de una confusión o un intento de manipulación por parte de los captores o intermediarios en la zona.

A pesar del desmentido sobre el hallazgo específico de los cadáveres, las autoridades salvadoreñas no han proporcionado nueva información verificada sobre el paradero o estado de salud actual de los cuatro militares, manteniendo el estatus de búsqueda activa en territorio haitiano.

Despliegue militar de gran escala

En respuesta inmediata al secuestro de su personal militar, el gobierno salvadoreño ejecutó una operación de rescate y rastreo. Tras un primer envío de 100 efectivos de fuerzas especiales, el contingente de búsqueda fue elevado rápidamente a 450 soldados operativos desplegados en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

La operación ha contado con la colaboración logística directa del gobierno de los Estados Unidos. El Comando Sur (SOUTHCOM) facilitó aviones de transporte militar C-130 Hercules para el traslado expedito de las tropas y equipos tácticos salvadoreños. Actualmente, las Fuerzas Armadas de El Salvador coordinan acciones sobre el terreno junto a la Policía Nacional de Haití y la Fuerza de Supresión de Pandillas internacional para penetrar los bastiones controlados por las estructuras criminales.

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