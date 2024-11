Movimiento social marcha en contra del presupuesto “austericida”

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Diversas organizaciones sociales, sindicatos, y ciudadanos, salieron a marchar para exigir al Gobierno un presupuesto 2025 “justo y equitativo”, ya que el actual es “austericida”, con los recortes presupuestarios de plazas en Salud y Educación. Esta marcha es un mensaje del sentir popular respecto a la congelación del escalafón, los recortes presupuestarios en Educación y Salud y la disminución de plazas, manifestaron.

“La segunda marcha blanca”, como la catalogó el movimiento social salió de la Plaza Divino Salvador del Mundo el sábado recien pasado hasta Catedral Metropolitana de San Salvador. La primera marcha blanca fue el 19 de octubre, luego de haberse conocido el proyecto de Presupuesto 2025, que actualmente está en discusión en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

Idalia Zúniga, del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), quien recientemente fue despedida por el Ministerio de Educación, señaló que los despidos en el ramo de Educación persisten, luego de haber participado en la primera marcha blanca del 19 de octubre.

Previo a la marcha, como organizaciones demandaron el reinstalo de 107 trabajadores despedidos “de manera arbitraria” por parte de los titulares del Ministerio de Salud, Educación, de Agricultura y Conamype, entre otros. “No han respetado el debido proceso, los derechos de audiencia y defensa, libertad de sindicalización y fuero sindical”, explicó Idalia Zúniga.

También, exigieron que no se congele los escalafones de Salud y Educación para 2025, ya que eso afectaría a los docentes y médicos que brindan un servicio a la población.

Carlos Ramos, médico cirujano, dijo que como ciudadano y representante del sector Salud, existe la preocupación y el descontento por el presupuesto 2025. “Los recortes en el presupuesto de Salud y Educación y el recorte de plaza no pueden tener buenos resultados. El resultado que se va a tener es que (por ejemplo), las citas van a hacer a mucho más a largo plazo, no habrá capacidad de comprar equipos, no va a haber suficientes insumos, la escasez de medicamentos se va a agudizar; esto es lo que nos mueve a venir este día (a marchar)”, sostuvo Ramos.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (SITRASALUD), Silvia Navarrete, afirmó que marcharon en las calles “para defender los derechos de nuestra gente”, ya que para el 2025 se ha proyectado un presupuesto -austericida- que significa muerte para los más desposeídos de nuestro país”.

“Con la reducción del presupuesto para Salud, significa que vamos a tener menos medicamentos, menos insumos y menos personal para dar atención a la población salvadoreña, ya que además de eso, se viene una supresión de 1,119 plazas. En el caso de Educación, la reducción en el presupuesto significa cierre de escuelas y menos maestros”, comentó Navarrete.

Respecto a los últimos despidos por participar en las marchas, Navarrete planteó que “les están diciendo (al personal de Salud y Educación) que no protesten, y se queden en sus casas con la esperanza de que, si no dice nada y no se manifiesta, le van a respetar su estabilidad laboral, lo cual es completamente falso porque es algo que ya está programado en el presupuesto”.

«Respeto a los trabajadores, presupuesto justo, no al recorte en sector salud y educación, libertad para los inocentes capturados», fueron algunas frases que los salvadoreños expresaron en la marcha.

La demanda de las organizaciones fue por un presupuesto justo y equilibrado, que atienda las necesidades de los sectores pobres y vulnerables del país.

