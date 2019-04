Ministerio de Educación y Modalidades de Selección Docente

Miguel Ángel Dueñas Góchez*

En la transición de gobierno a partir del 1° de Junio del presente año (2019), me di cuenta de que se pasó una evaluación a personal directivo de Educación, no se por qué más del 60 % dicen salió mal evaluado, ¿será que desde arriba está fallando el sistema educativo? o será una artimaña para cambiar al personal idóneo y sustituirlo en la coyuntura para afianzar plazas de docente. Además en su mayoría los centros escolares tienen Directores y no Directoras, será que son más capaces o porque hay cierto compadrazgo y se sigue manteniendo el sistema patriarcal, donde el hombre se supone que es más capaz de desempeñarse que una mujer. Con ello no estoy diciendo que no hay hombres capaces, tampoco decir que solamente por ser mujer le vamos a dar una plaza para la cual no está calificada. Lo cierto es que conozco muchas mujeres como hombres capaces, pero tanto en la Asamblea Legislativa, como en algunas municipalidades y ministerios impera la jefatura masculina.

De acuerdo al boletín Feminismo y Laicismo: “Las discriminaciones que históricamente han sufrido las mujeres y aún hoy persisten, se han articulado a través del proceso de socialización diferenciada, uno para niños, otro para las niñas, mediante el cual nos adaptamos a las normas establecidas socialmente y por el que se trasmite la desigualdad de género.

Recordemos en este momento a Simone de Beauvoir, que en su obra El Segundo Sexo, dice muy plásticamente: “No se nace mujer, se llega a serlo”.

En este proceso intervienen diversos elementos, como la educación en el seno de la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación, todos ellos vertebrados alrededor de un sistema de creencias en el que los contenidos claramente discriminatorios de las distintas religiones, han tenido el papel preponderante y en nuestras latitudes sobre todo la católica.

Actualmente, las distintas religiones han recrudecido sus esfuerzos para limitar los derechos que las mujeres han conseguido en las sociedades libres, democráticas y laicas.

Por lo tanto no se debe permitir, que subvencionen una educación segregada por sexos, ni se cedan terrenos ni fondos que promuevan este tipo de educación.

*Lic. en Relaciones Internacionales.