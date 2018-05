Mesa de Soberanía Alimentaria exige retiro de la propuesta de cambio en tenencia de la tierra

Compartir ! tweet





Gloria Silvia Orellana

Representantes de distintas organizaciones sociales, que integran la Mesa por la Soberanía Alimentaria, hicieron un llamado a los diputados de los partidos ARENA, GANA, PDC y PCN, a desistir de reformar el artículo 105 de la Constitución de la República que dejaría libre el límite de la tenencia de la tierra en el país.“Sabemos que desde este primero de mayo la derecha tendrá una mayoría calificada y puede hacer reformas a la Constitución de la República sin ningún impedimento, pero les recordamos que no deben ignorar la movilización del pueblo. Invitamos a la sociedad en general y otras organizaciones a conformar un solo frente, para luchar contra la radicalización de las élites económicas”, dijo Adalberto Blanco.Blanco sostuvo que la nueva legislatura, en lugar de reformar la cantidad de tierra que podrían adquirir personas de alto capital, se dediquen de una vez en aprobar la reforma al artículo 69, que garantiza la seguridad alimentaria y reconoce como derecho humano el agua de la población en general.La reforma al artículo 105 de la Constitución de la República reconoce actualmente que la extensión máxima de la tierra rústica no podrá exceder las 245 hectáreas (350 manzanas), que se convierte en un “cheque en blanco” para los cañeros y grandes agricultores.En cuanto a la desigualdad de género en la tenencia de la tierra, Zulma Larín señaló que las mujeres continúan siendo las menos favorecidas por la Reforma Agraria en El Salvador, que se consolidó en 1970, creando 329 cooperativas agrícolas que solo favorecían a un 6% de familias de la época.“Las mujeres hemos estado excluidas de todos estos elementos y ahora, cuando la derecha se reposiciona en la Asamblea Legislativa, lo primero que busca en reformar la tenencia de la tierra, ¿para qué?, dar garantías del saqueo de tierras que nos corresponden, por derecho ancestral y claro de las mujeres, porque somos quienes garantizamos la alimentación de nuestras familias”, sostuvo.Silverio Morales de los pueblos indígenas, expresó su preocupación por la propuesta de reforma constitucional que vendría a repetir el despojo de las tierras ejidales por el monocultivo del café. Y la confrontación social que llevó a la masacre de 1932 del movimiento campesino y un elemento que llevó al conflicto armado en la década de los años ochenta.“Como pueblos indígenas denunciamos que se está atropellando de nuevo al pueblo para quitarle las tierras. Y los partidos de la derecha quieren darles las tierras a estas personas que van a acapararlas y no para cuidarlas, sino para destruirlas, cuando saben que para nosotros ahí está la vida, porque no solo nos da el alimento, sino también nuestra medicina”, expresó. “Es legal pero no justo”, dijo el abogado Luis González, quien argumentó que los partidos de derecha que plantean modificar el límite de tenencia de la tierra están violentando una sentencia previa de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.“En esta iniciativa de partidos de derecha lo correcto era que lo plantearan antes que se escogieran las nuevas autoridades legislativas, es decir, han presentado esta iniciativa cuando ya se sabían quiénes serían los nuevos diputados, entonces ya no podía tocar esta reforma constitucional. Esta sentencia de la Sala de lo Constitucional se aplicó cuando se trató de ampliar el período de tres a cinco años de diputados y alcaldes”, explicó.