Mbappé firma el golpe del Madrid en el Clásico del fútbol español

Compartir

Barcelona, España/Prensa Latina

El Real Madrid derrotó este domingo 2-1 al Barcelona en el Spotify Camp Nou, quebró el invicto azulgrana y convirtió el Clásico en una batalla de máxima tensión, resuelta por Kylian Mbappé.

El delantero francés abrió el marcador en el minuto 41 con su décimo gol de la temporada, una estocada que silenció por momentos a la afición culé y permitió a los merengues marcharse con ventaja.

El Barcelona, campeón de la Liga y de la Supercopa de España, encontró la respuesta en el 61, cuando Raphinha aprovechó un pase de Pedri tras un saque de esquina para devolver la igualdad al marcador y firmar su decimotercer tanto liguero, cifra que lo mantiene como máximo goleador del campeonato.

Con Hansi Flick al frente, los azulgranas buscaron sostener su dominio ante un adversario dispuesto a convertir cada espacio en una amenaza, hasta que el desenlace volvió a inclinarse del lado blanco.

En el minuto 87, Eduardo Camavinga lanzó un contraataque y asistió a Mbappé, quien no perdonó para sellar el 2-1 y asestar el golpe definitivo en territorio enemigo.

El atacante francés volvió a confirmar su particular dominio sobre el Barcelona, al que ha marcado 14 goles en 11 partidos, 11 de ellos en el campo azulgrana, un registro que añade otra página de peso a su historia en los Clásicos.

La victoria dejó al Real Madrid, subcampeón de la pasada Liga y de la Supercopa española, con ocho triunfos y dos derrotas para sumar 24 puntos y acercarse desde la tercera posición a la cima del torneo.

Pese a perder el invicto, el Barcelona conserva el liderato con nueve victorias, una derrota y 27 unidades, aunque ahora siente más cerca la presión de su eterno rival.

En una tarde de orgullo, vértigo y cuentas pendientes, el Madrid se llevó mucho más que tres puntos: conquistó el escenario del adversario, frenó su marcha perfecta y reavivó la lucha por el trono del fútbol español.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...