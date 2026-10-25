Estiman anuncio de resultado electoral brasileño sobre 20:30 horas

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Brasilia/Prensa Latina

El presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Kassio Nunes Marques, estimó hoy que la proclamación del vencedor de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ocurrirá entre las 20:30 y las 21:00, hora de esta capital.

Nunes hizo la declaración ante periodistas en Brasilia, después de ejercer su derecho al voto y visitar el Centro de Divulgación de las Elecciones, donde se concentra la información oficial sobre la jornada.

Comentó que la Justicia Electoral suele establecer las 20:30 como referencia para anunciar los resultados de los segundos turnos, aunque precisó que el horario depende del avance del escrutinio.

Aclaró que se trata de una estimación y no de un plazo obligatorio para concluir el conteo de los votos, pues agregó, proclamación dependerá del ritmo de la totalización de los resultados transmitidos desde los colegios electorales.

También expresó su expectativa de que la divulgación de los resultados permita demostrar la eficiencia del sistema electoral brasileño ante la ciudadanía y la comunidad internacional.

Espero una divulgación de las elecciones que lleve a todo Brasil y al mundo entero la eficiencia de la Justicia Electoral, subrayó.

La segunda vuelta en las urnas se desarrolla este domingo, con unos 158,7 millones de brasileños habilitados para sufragar y escoger entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal.

Además, en cinco estados y el Distrito Federal también se escogen gobernadores después de que no fueron definidos los ocupantes de esos cargos en la primera consulta, celebrada el último 4 de octubre.

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