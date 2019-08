Magistrado Julio Olivo pide la simplificación del voto cruzado

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Julio Olivo pidió nuevamente a la Asamblea Legislativa dictaminar las reglas, a fin de simplificar la modalidad del voto cruzado para los comicios municipales y legislativos de 2021.

Olivo dijo que una de las propuestas para simplificar la modalidad de este voto en 2015, era el diseño de un escáner que permitiera leer las papeletas, sin embargo, el problema era el tamaño de las papeletas y el costo, pues la inversión en tecnología sería aproximadamente de $15 millones. El propósito era extraer los datos de votos enteros, marcas preferentes y fracciones de voto cruzado y luego totalizar.

Otra de las propuestas es simplificarlo con la numeración de los candidatos, poner más indicaciones en la papeleta, pues la población confunde voto por rostro o preferente con voto cruzado. En la última elección solo el 6.87 % de la población votó de forma cruzado, hay ciudadanos que solo marcan la papeleta de concejos municipales y deciden no emitir el sufragio por Asamblea Legislativa, y se abstienen debido a la complejidad del sistema.

“El voto cruzado no significa más democracia, habría que revisar todas esas complejidades y qué conviene más a la democracia, no vengamos a culpar el TSE por las complejidades introducidas al sistema electoral en donde no tuvo ninguna participación el Tribunal. La Sala fue la que propuso el voto cruzado, entonces que nos den también las soluciones y lo único que proponen es tecnología, la cual sale muy cara”, reiteró el funcionario.

En cuanto a la demanda presentada por el abogado Salvador Anaya, para que se declare inconstitucional la elección de los magistrados del TSE, Olivo aseguró que existió deliberación y debate al elegir los cinco funcionarios que conforman el nuevo Tribunal.

“Me parece muy sospecho que aparezca este tipo de demandas, incluso aparecen organizaciones exprés únicamente para pelear por este tipo de cosas y atacar a los funcionarios que han sido postulados, yo he sido víctima de muchos ataques”, externó el magistrado del TSE.

La demanda fue presentada con la justificación que para la elección de los magistrados no se generó debate o discusión en la Asamblea Legislativa, sino que los nombres de los candidatos pasaron en seguida a consideración del pleno, sin deliberar la idoneidad, capacidad y experiencia de los mismos.