La minería no es un asunto político, es un tema relacionado con la vida: Padre Vicente Chopin

El sacerdote diocesano, Juan Vicente Chopin, aseguró que la minería no es un asunto político, aunque tiene implicaciones políticas, pero en su esencia está directamente relacionado con la vida de las personas.

“El tema de la minería nos va a afectar a todos, probablemente los millonarios con su dinero, tienen más posibilidades para evadir muchas cosas de salud, no así el que habita en el lugar. Es una mentira total decir que los principales beneficiarios son los que viven cerca de las minas donde extraen el oro, ellos son los primeros sobre quienes recae la contaminación”, externó.

El sacerdote dijo que al extraer el oro los desechos serán vertidos sobre las quebradas y pequeños cauces aledaños a las minas, por ello, la preocupación de los habitantes de la comunidad San Francisco El Dorado, pues la mina está entre San Isidro y Sensuntepeque, Cabañas.

El padre Chopin recordó que cuando estuvo en la parroquia Santa Bárbara, en la jurisdicción de Sensuntepeque, una vez llegaron gerentes y representantes de la empresa Pacific Rim, queriendo dar un donativo de $10 mil, supuestamente para las fiestas patronales que son los primeros días de diciembre, con la intención de comprar las voluntades debido a la difusión de la iglesia en el tema de los servicios religiosos, y predicar algo a favor de la minería.

“La iglesia de forma jerárquica está siendo fiel al principio cristiano de la vida, y al magisterio del Papa Francisco que habla de defender la ecología en todas sus formas; el arzobispo actual José Luis Alas, fue uno de los abanderados en el 2017 por la ley que prohíbe la minería, por coherencia él está actuando con una ética en este caso”, destacó en el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

El Papa Francisco dijo que las aguas subterráneas en muchos lugares están amenazadas por la contaminación que producen algunas actividades extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en países donde no hay una reglamentación y controles suficientes.

El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto, es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos.

A criterio de Chopin, uno de los principios esenciales que rige la identidad cristiana es la defensa de la vida, la iglesia es coherente, así como defiende que no se cometan abortos, también defiende el tema de la vida en la minería.

“Si de ese grupo de diputados, hay algunos que se dicen católicos, y han votado por esa ley, ellos se ponen en entredicho, es una posibilidad que así como ellos aprueban una ley, la Conferencia Episcopal puede sacar un decreto diciendo que, todo diputado católico que apruebe una ley que va en contra de la vida, se atiene a consecuencias canónicas, que sea excluido de la comunidad católica”, indicó.

El padre Chopin también destacó el mensaje de Alexander Rodríguez, párroco de la iglesia Nuestra Señora Virgen María de la O, en San Luis Talpa, La Paz, quien dijo en una de sus recientes homilías que la paz lograda por la disminución de las pandillas y homicidios, fue quitada con la aprobación de la Ley de la Minería, es decir, no se mata al pueblo por un lado, pero lo hacen de otra forma.

“Eso de la minería no es como se pinta, algunos piensan que solo van a sacar el oro y ya va a haber dinerito en la cartera, no, eso será una destrucción masiva de la ecología, agua, bosques, tierra, químicos, esto será fatal para las nuevas generaciones. No estoy en contra de la política, estoy a favor de la vida, por eso la iglesia sacó este documento importante y nosotros tenemos que decir un no rotundo a la minería”, expresó Rodríguez.

Agregó que la doctrina social de la iglesia exige alzar la voz en contra de aquello que atenta la vida del ser humano, porque la contaminación no perdona a nadie, el oro más grande y preciado de la población es el agua, para sacar una piedrita de oro son cantidades de agua que se desperdician.

