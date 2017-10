La Liga Mayor de Fútbol suspendió la jornada programada para el pasado fin de semana. Foto Diario Co Latino/ Cortesía.

Estimado señor Nayib Bukele, mi nombre es Alex Guevara, y siempre he tenido admiración por las personas que además de ser jóvenes tienen el agregado de ser inteligentes y si es mayor en edad también, eso es lo que sentí por su padre en una ocasión en la que yo trabajaba en una cooperativa de taxistas que presta servicio de transporte desde el aeropuerto hacia San Salvador y tuve la oportunidad de servirle, eso sucedió allá por 1992, una persona mayor, inteligente y con un pensamiento diferente al de los millonarios comunes de este país que siguen creyendo que ellos son los únicos que por ostentar riquezas tienen o deberían tener la razón en todas las cosas que atañen al bienestar de nuestro país y de nuestra gente, intentando enmudecer nuestras voces y opacando de manera sistemática a través de todos los medios a su servicio la buena voluntad que los salvadoreños tenemos de vivir en paz. Fue tan amena la conversación con Don Armando ese día que él me pidió que condujera más despacio para tener más tiempo de conversar, le comenté mi afición por escribir y le enseñé un par de escritos que andaba conmigo en ese momento y me sorprendió el amable gesto de su parte de invitarme a bajar de mi taxi para que entrara con él a una nave industrial ubicada en el sector de la calle cinco de Noviembre, pero me sorprendió más verle escribir sobre un libro una dedicatoria a mi nombre, que por cierto solo le dije mi nombre una vez en todo el viaje. El libro hablaba sobre un planeta que venía en dirección a la tierra que por cierto se llamaba el HERCÓLUBUS y tenía una buena pisca de ciencia y elementos que para ser sincero no entiendo.

De muchas formas he tratado de conversar con usted para diferentes temas, cuando usted era alcalde en Nuevo Cuscatlán fui en tres ocasiones hasta allá y solo recibí el compromiso de que me llamarían para hacer posible una reunión con usted, cuando andaba en campaña para optar en la plaza de San Salvador vino acá al sector donde vivo y lo más que me pude acercar a usted quizás fue dos metros de distancia.

A fuerza de no poder tener la oportunidad de conversar con usted personalmente me veo obligado a atreverme por este medio a decirle lo que hubiese querido decirle en secreto, no entiendo por qué usted siendo un joven tan inteligente no se dé cuenta del mal que causan sus opiniones y la confusión a la que es sometido el pueblo que usted “defiende” cuando denuncia las equivocaciones que según usted está cometiendo el FMLN. ¿Que no se da cuenta que los medios a los que usted abastece con sus comentarios son los mismos que tienen años de manejar la información de manera desequilibrada en nuestro país? Que tampoco dudan en levantarle calumnias a la gente verdaderamente buena y alabar como buenas las acciones de los malos, los que elaboraban las noticias a favor de los que estaban en contra de su padre y los que, como dice Noam Chomsky, son capaces de hacer ver como malo al oprimido y como bueno al opresor, por favor!!! Señor Alcalde no me diga que no se ha dado cuenta que para lograr cambios importantes en este país era necesario detener esa forma irracional de gobernar del partido Arena en la que sus triunfos se basaban en saquear al país acumulando riquezas a su favor en detrimento del bienestar común, y que lamentablemente nuestro pueblo ha sido por muchos años engañado con pequeños ofrecimientos que jamás permitirá que nuestros hijos aspiren a una vida diferente a la de sus padres. No es fácil pelear contra un enemigo con mucho poder y eso debería de saberlo usted, si no vea el ejemplo de los países suramericanos que ahorita están pasando crisis política producto de esa ambición desmedida de los que tienen poder y por el valor que tienen de hacer lo que sea para cumplir sus planes maquiavélicos, desde esconder los alimentos, el dinero, los medicamentos, etc…

Que no se ha dado cuenta que las divisiones solo favorecen al que tiene poder de comprar voluntades porque la ignorancia hará que creamos que el que tiene dinero no robará, sin analizar que el principio de ser honrado no se basa en lo que uno tiene. Primero era necesario detener esa vorágine que ha tenido al pueblo confundido y sometido por muchos años, luego la reversión de esos actos que es lo que ha causado que todos los medios a disposición del poder se alineen en dirección opuesta a los que dispusimos ese cambio y que esa disposición lo incluye a usted como una esperanza de lograrlo.

Estimado Nayib, tengo 50 años de edad, y mi tiempo de vida se multiplicó en la comunidad donde me crié, la comunidad Iberia, y quiero decirle, estoy harto de sus exabruptos contra el partido que lo ha llevado a la dirección de la alcaldía de San Salvador. Parece usted un niño adinerado que cree que puede decir lo que quiera y a quien quiera, diciendo cosas que solo dan armas a la oposición y a los medios alineados, y aunque algo de razón tenga usted en algunas cosas de las que dice, jamás es recomendable decirle al mal vecino los defectos de nuestros familiares, porque se dedicarán a destruirlo y no a ayudarlo.

Vi una noticia en la que usted solicita que se respete la figura de su padre. Quiero decirle que por la idea que me hice de su padre cuando tuve la oportunidad de servirle en mi taxi, creo que quien le está faltando el respeto a esa figura tan importante de nuestro país es usted, no me cabe duda de que si su padre estuviera presente le hubiese ayudado en mucho a corregir sus (…) acciones, usted dijo en medios electrónicos que bien decía su padre, que es mejor un enemigo declarado que uno que se dice tu amigo y te apuñala por la espalda. ¿Por qué no dijo usted desde un principio todos los males que padecía el FMLN como partido? ¿Por qué no dijo antes que todos los partidos políticos son igual de sucios? ¿Por qué?

Y se mostró como amigo para desacreditar al FMLN y compararlo con el partido que quiso y sigue queriendo por todos los medios quitar del camino a personajes como su padre.

No se da cuenta el mal que le hace al país todo por no ser capaz de tolerar acciones diferentes por parte de quienes nos rodean, por creer que usted es el único perfecto en tomar decisiones.

Sabe, lamento mucho haber tenido que escribir esta carta de esta forma, pero debo ser tan sincero y torpe como (…) para advertirle lo siguiente: la militancia del FMLN y todos los que como usted nos llamamos de izquierda, somos más disciplinados en nuestros principios, no dependemos del poder sino que más bien lo combatimos cuando no es justo, no nos dejamos condicionar por nada ni nadie y detestamos la arrogancia que ve con menosprecio nuestra lucha.

Usted con su actitud apuñaló a sus verdaderos amigos, ahora decídase si cambia y sigue creciendo en su interior, o haga como el mal que solo es capaz de destruirse a sí mismo cuando todos lo abandonan…