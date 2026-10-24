La canasta básica vuelve a subir

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César Villalona

En septiembre, la canasta básica alimentaria del área urbana subió $5 y llegó a los $269. El costo de la vida, representado por la canasta ampliada, alcanzó un récord histórico de $538. En el área rural el precio también subió, aunque en menor medida.

Desde que gobierna Nayib Bukele, el costo de la vida urbana ha aumentado $138 (un 35%). Como la mayoría de la población tiene ingresos bajos, el incremento continuo de los precios afecta severamente sus condiciones de vida.

El salario mínimo de $408.8 en comercio, servicio e industria cubre solo el 75% del costo de la vida, lo que genera una brecha de $130. Para cumplir con el artículo 38, inciso 2 de la Constitución, que ordena fijar el salario mínimo atendiendo al costo de la vida, el salario debe subir en esa misma cantidad.

Sin embargo, al Gobierno no le preocupa el alza de precios, pues nada hace para detenerla. Su interés es que la gente labore más de 44 horas a la semana en diferentes empresas privadas y que las horas extras se paguen como jornadas normales.

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